Il DIVERTENTISSIMO gioco da tavolo di Jumanji è in SCONTO a soli 32€ in versione Deluxe!

Oggi, su Amazon, potete trovare la versione deluxe del gioco “Jumanji” a soli 32,56€, un prezzo speciale che vi permette di risparmiare il 19% rispetto al costo originale di 39,99€. Questa edizione del noto gioco d’avventura è l’ideale per coinvolgere famiglie e amici in entusiasmanti sfide da 2 a 4 giocatori, adatte per chi ha 8 anni o più. Con un tabellone realizzato in legno e accessori di gioco che evocano l’atmosfera dell’avventura nella giungla, “Jumanji” garantisce ore di divertimento. Il successo nel gioco dipende dalla vostra capacità di lavorare in squadra… A meno che non esauriate tutti i vostri Gettoni Vita! Questa edizione deluxe di “Jumanji” è un vero e proprio oggetto da collezione che richiama il fascino del celebre film del 1995 con Robin Williams.

Jumanji Formato Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

“Jumanji” è la scelta perfetta per chi desidera vivere un’avventura emozionante senza uscire di casa, in compagnia di familiari o amici. Questo gioco è particolarmente indicato per gli amanti delle sfide strategiche e d’azione, ed è adatto a partire dagli 8 anni in su. Pensato per gruppi da 2 a 4 giocatori, Jumanji offre un’esperienza unica di collaborazione e competizione, dove la vittoria si ottiene lavorando insieme per superare le insidie della giungla, risolvere enigmi e sopravvivere, senza perdere i preziosi Gettoni Vita.

In “Jumanji”, ogni giocatore ha l’opportunità di immergersi in una missione avventurosa che richiama lo spirito del famoso film del 1995. Grazie all’edizione in legno, “Jumanji” non è solo un gioco da tavolo, ma anche un pezzo da collezione che aggiunge un tocco di magia alle vostre serate in famiglia o con gli amici. Il gioco include tutto ciò che serve per vivere l’avventura: tabellone, carte, segnalini, dadi e molto altro.

Acquistando “Jumanji” Deluxe a soli 32,56€, rispetto al prezzo originale di 39,99€, vi immergerete in una sfida all’insegna dell’avventura e del divertimento. Il suo design accattivante e il richiamo al celebre film del 1995 rendono “Jumanji” un articolo imperdibile per gli appassionati di giochi da tavolo e avventura. Consigliamo “Jumanji” a chi cerca un’esperienza di gioco coinvolgente e desidera aggiungere un elemento di rara bellezza alla propria collezione di giochi.

Vedi offerta su Amazon