Kindle Paperwhite: che prezzo su Amazon! -90 euro!

Continuano le straordinarie offerte del Black Friday 2021 di Amazon, e lo fanno all’insegna dei prodotti a marchio Amazon che, come immaginerete, sono tra le proposte principali del portale. Del resto, avevamo già aperto la giornata proponendovi gli sconti sui dispositivi Amazon Echo, ma pensiamo che sia il caso di tornare sul tema per offrirvi quella che è una promozione davvero irrinunciabile per tutti gli appassionati di lettura e, soprattutto, di e-book.

Sul portale, infatti, è oggi disponibile con uno sconto di ben 90 euro, uno dei prodotti forse più amati ed apprezzati del settore, tanto per la sua qualità che per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo. Stiamo ovviamente parlando di Kindle Paperwhite e, nello specifico, di quella che è una delle sue versioni migliori, ovvero quella da 32GB e priva di pubblicità, che dagli originali 229,99€, è oggi in saldo a soli 139,99€!

Si tratta del modello di decima generazione, arrivato nel 2019, ma ancora molto valido, specie se si considera l’ottimo abbassamento di prezzo proposto dal portale che, a meno di 140 euro, vi permetterà di portarvi a casa un ebook reader compatto, ma soprattutto piacevole da leggere, grazie alla sua tecnologia a inchiostro digitale ed al suo schermo antiriflesso da 300 ppi, che lo rende perfettamente leggibile anche in presenza di una forte luce solare.

Un prodotto eccellente, pensato per soddisfare non solo il lettore occasionale, ma anche chi passa davvero moltissimo tempo leggendo e, per questo, magari teme problemi alla vista causati dall’esposizione prolungata allo schermo. Kindle Paperwhite, infatti, non affatica gli occhi, e vi permetterà di leggere senza problemi per ore e ore, anche grazie alla sua batteria in grado di durare ben 6 settimane con una singola ricarica!

Certificato IPX8, Kindle Paperwhite è resistente agli schizzi ed all’acqua, ed è pensato per essere trasportato ed utilizzato comodamente, anche in questo periodo in cui le giornate di forte pioggia possono mettere a rischio i dispositivi elettronici.

Stiamo quindi parlando di un vero e proprio “must buy” che, non a caso, è uno dei dispositivi più acquistato nella sua categoria, e che oggi è reso ancor più appetibile dall’ottima offerta Amazon che, come detto in apertura, vi permetterà di risparmiare la bellezza di 90 euro su quella che è la versione migliore proposta da Amazon!

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi rammentiamo che, soprattutto tenendo conto del Black Friday 2021, potrebbe farvi comodo sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a garantirvi spedizioni rapidissime e gratuite, vi permetterà anche di accedere a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d'acquisto del prodotto, nonché a quella che è la pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store.

