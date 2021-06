Kindle Unlimited, 3 mesi gratis per il Prime Day!

Amazon Prime Day 2021 è finalmente alle porte, e non manca poi alle date annunciate per l’evento che, qualora non lo sapeste, cadrà nei prossimi 21 e 22 giugno, rispettivamente lunedì e martedì. Il fervore, insomma, è già nell’aria, e non ci meraviglia che Amazon si stia già impegnando nel proporsi con alcune occasioni che, per quanto non strettamente legate alle diverse categorie merceologiche in vendita sullo store, vi permetteranno comunque di risparmiare qualche soldo, specie qualora foste interessati ai diversi servizi offerti dall’azienda.

Dunque, come avrete intuito, l’occasione di oggi è relativa alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio Kindle Unlimited, che vi permetterà di usufruire di ben 3 mesi di servizio a titolo completamente gratuito! Grazie a questa promozione, dunque, i clienti Amazon potranno utilizzare l’ottimo servizio Kindle Unlimited, dedicato agli e-book, per 3 mesi, e senza alcun costo aggiuntivo! Il bello è che la promo è disponibile anche per quanti hanno già utilizzato il servizio in passato, anche attraverso periodi di prova gratuiti, e l’unico presupposto per la sottoscrizione è quello di essere dei clienti con un abbonamento Amazon Prime attivo, poiché diversamente la promozione non sarà disponibile.

La promozione è sottoscrivibile fino al 22 giugno, e vi darà la possibilità di consultare oltre 1 milione di e-book da poter leggere gratuitamente sul vostro dispositivo Kindle, o su ogni altro dispositivo compatibile con l’app Kindle. In tal senso, si tratta davvero di un’ottima promozione, anche perché parliamo di un abbonamento del valore di 29,97€ (la sottoscrizione mensile al servizio costerebbe 9,99€), a dir poco perfetto per accompagnarvi nella lettura in quelle che sono le ormai prossime (e desideratissime) vacanze estive.

Al termine della promozione, che potrete disdire in qualsiasi momento, potrete poi decidere se proseguire il vostro abbonamento a pagamento, al costo di 9,99€ al mese, o se disdire definitivamente la vostra sottoscrizione al servizio Kindle Unlimited, e dunque perché non approfittarne?

Termini e Condizioni Offerta Promozionale Kindle Unlimited

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato ( fino al 22 giugno 2021 );

); Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

Per poter usufruire dell’offerta è necessario un abbonamento Amazon Prime attivo;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited non possono usufruire dell’offerta promozionale;

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese ;

; L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi;

Ciò detto, prima di lasciarvi alla lettura, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona lettura!

Dispositivi Kindle

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!