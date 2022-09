La Amazon Gaming Week è ormai prossima alla conclusione, ed avrete tempo fino alla fine della giornata di oggi (9 settembre) per acquistare gli ultimi prodotti gaming a prezzo scontato, salvo poi dover attendere quelle che saranno le attese (ed ancora lontanissime) occasioni del Black Friday 2022.

Per fortuna, ci sono ancora molti prodotti che meritano un’occhiata sul portale e, tra questi, vi segnaliamo oggi lo splendido kit di luci RGB messo in commercio da Corsair, che vi permetterà di dare un tocco del tutto nuovo alla vostra postazione da gaming o, perché no, anche ad un angolo TV, con o senza console.

Il prezzo, del resto, è davvero ottimo, perché si passa dagli originali 139,99€ al prezzo di 99,99€, con un risparmio netto di 40 euro, ovvero il 29% del prezzo originale!

Non male per un kit d’illuminazione che, anzitutto, vanta il nome di Corsair, ovvero uno dei più noti e stimati produttori di periferiche e componenti hardware dedicate al gaming e che, anche nella creazione di questo prodotto, ha intriso in esso tutta l’esperienza e la qualità a cui siamo stati abituati negli anni.

Il Corsair iCUE LT100, infatti, è un kit d’illuminazione facilissimo da installare ma di grande bellezza, composto da due torri di 422 mm, ciascuna dotata di 46 LED personalizzabili, un alimentatore esterno, un cavo estensibile di 1.5 m e persino un supporto per cuffia rimovibile, da utilizzare per rendere una delle due torri un comodo e affascinante supporto per il per il proprio headset gaming.

Utilizzate su PC, queste due torrette luminose possono anche essere coordinate nel funzionamento con giochi e strumenti multimediali, sincronizzando il sistema d’illuminazione in modo fluido e dinamico con l’attività di gioco.

Il kit, inoltre, rientra appieno nell’ecosistema di illuminazione smart iCUE che, gestibile grazie all’applicazione Corsair iCUE, consente di personalizzare e sincronizzare l’illuminazione RGB del PC, così come delle periferiche compatibili, per far brillare all’unisono l’intera postazione, anche grazie alla presenza di ben 11 profili già pronti all’uso.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, oggi piacevolmente scontato, e che potete acquistare subito recandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, a cui vi invitiamo ad accedere prima che il prodotti torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

