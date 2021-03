La miglior tecnologia a prezzi più bassi di sempre nella Tech Week di eBay

Come vi abbiamo raccontato tramite le molte offerte di questa giornata, questa settimana di marzo è iniziata decisamente col botto, ed è chiaro che parte del merito vada alla festa della donna, sebbene non sia questa l’unica occasione di ribasso dei prezzi di oggi. Portali come eBay, infatti, ne hanno approfittato per arricchire le loro tornate di offerte con nuove e interessanti iniziative atte a farvi risparmiare qualcosina, forse in vista di questa stagione di festività che, partendo proprio da oggi, proseguirà poi con Festa del papà il prossimo venerdì, ovvero il 19 marzo, e poi direttamente a Pasqua che, come saprete, si terrà quest’anno il 4 di aprile.

Ebbene, tra le varie iniziative avviate oggi, vi segnaliamo quella proposta sempre da eBay, e che riguarda numerosi prodotti tecnologici di diverse categorie, e con sconti che possono arrivare anche al 60%! Come se ciò non bastasse, questa iniziativa durerà per tutta la settimana ma, come sempre, consigliamo di non indugiare troppo perché lo stock di prodotti potrebbe esaurirsi rapidamente, ora più che mai vista la portata delle offerte.

Tornando ai prodotti in sé, uno degli articoli che gode di una maggiore decurtazione di prezzo è certamente lo smartphone Oppo Reno 4Z che, per la prima volta dalla sua presentazione, si può acquistare a soli 219,99€ invece di 399,00€. Si tratta di uno smartphone che ben conosciamo, dal momento che è stato già autore in diverse occasioni interessanti, ma mai così vantaggiose. A questo cifra, infatti, il suo rapporto qualità/prezzo diventa ancora più sublime, permettendovi di munirvi di un dispositivo 5G ad un costo davvero irrisorio.

Grazie a questa offerta, l’Oppo Reno 4Z diventa uno degli smartphone 5G più economici attualmente esistenti sul mercato, ma il suo prezzo irrisorio non deve assolutamente farvi pensare che si tratti di un pessimo dispositivo, anzi. Il processore Mediatek MT6873 di ultima generazione, infatti, assicura prestazioni all’avanguardia e un’efficienza tipica di quella che ha contraddistinto negli ultimi anni la controparte Snapdragon. Questo fa sì che la batteria da 4.000 mah vi assicurerà di terminare la giornata anche con un uso intenso e, perché no, riuscire a coprire parte anche della seconda.

Oltre ad essere uno degli smartphone 5G più economici, l’Oppo Reno 4Z è anche uno dei pochi dispositivi in questa fascia di prezzo ad implementare un display con frequenza di aggiornamento a 120 hz, permettendovi di apprezzare gli ultimi salti tecnologici senza dover necessariamente spendere cifre elevatissime. Insomma, si tratta di uno smartphone a cui non gli manca davvero nulla e che, grazie a questa tornata di offerte eBay, potrà essere vostro ad un prezzo che considerarlo competitivo è poco.

Detto ciò, sarete felici di sapere che, tra le tante proposte di questa iniziativa, vi è anche la Xbox Series S, con evasione immediata e possibilità di pagare alla consegna. Un’ottima occasione per coloro che non hanno avuto la possibilità di approfittare della sua disponibilità nelle ultime settimane.

Come detto nelle fase iniziali, questa nuova iniziativa di eBay coinvolge un gran numero di prodotti tech, ed ecco perché il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi alla scoperta delle rimanenti offerte odierne, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!