LaFeltrinelli: Gift card in regalo per la festa della mamma!

Facciamo un piccolo break dalla nostra quotidiana rassegna di promozioni tech di quest’oggi per segnalarvi un’interessante iniziativa presente sul portale LaFeltrinelli. Infatti, acquistando una gift card di un valore commerciale di 25 euro, riceverete un secondo coupon di 5 euro, entrambi utilizzabili nello shop dell’editore oppure nei punti di vendita accreditati. Attenzione però, questa promozione è disponibile dal 27 aprile al 9 maggio e dunque vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Aderire a questa promozione è semplice, vi basterà innanzitutto collegarvi alla pagina relativa alle gift card, selezionando il valore del buono a partire da 25 euro e successivamente inserire l’indirizzo di posta elettronica a cui verrà inviato il buono, con un messaggio di augurio. Completando l’ordine nel carrello, riceverete un buono da cinque euro in regalo via mail.

Un libro è sempre un’ottima idea regalo in queste occasioni, di fatto l’editore mette a disposizioni tantissimi articoli appartenenti alla narrativa, ai saggi, agli hobby del giorno e al cosiddetto “mindfulness”. Oltre a ciò, LaFeltrinelli mette in evidenza, sulla pagina dedicata ai buoni regalo, una serie di libri dedicati al “mestiere della mamma” che suggeriscono alcune letture piene di utili consigli e spunti di riflessione. Tra le tante, vi consigliamo di dare uno sguardo a “Una mamma ansia e sapone”, disponibile a soli 14,14 euro anziché 14,90 euro, oppure a “Lasciamoli sbagliare. Come sostenere i propri figli facendosi da parte” acquistabile a 11,40 euro anziché 12 euro.

Come in tutte le promozioni che si rispettino, anche in questa ci sono diversi articoli da visionare, messi a disposizione sul catalogo di Feltrinelli. Il nostro suggerimento è sempre quello di visitare la pagina dedicata. Infine, vogliamo di ricordarvi di seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

