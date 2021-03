Lavatrice smart LG da 9kg scontata di 680€ su Mediaworld

Mentre ci dirigiamo verso la fine della settimana, Mediaworld continua a proporre offerte degne di nota su tutta una serie di prodotti che la nota catena di distribuzione è solita trattare, come elettrodomestici, smartphone e smart tv. Anche oggi, quindi, le occasioni non mancano, ma occorre tenere a mente che queste offerte saranno valide fino alla mezzanotte di oggi, motivo per cui vi consigliamo di non esitare e aggiungere nel carrello i vostri prodotti preferiti, perché con l’iniziativa “Solo per oggi” avrete la certezza di portarvi a casa numerosi articoli ai prezzi più bassi della rete.

Lo dimostra la lavatrice LG F4WV409S0E che, proposta a soli 419,00€ invece di 1099,00€, è sicuramente una delle migliori occasioni odierne, resa ancora più interessante dal fatto che parliamo di un modello smart, in grado di essere comandato anche da remoto tramite l’app dedicata, dalla quale potrete scaricare nuovi cicli di lavaggio, andando così ad aumentare ulteriormente l’elevato numero di funzioni integrate nella lavatrice, selezionabili tramite il comodo pannello di controllo frontale.

Il cestello da ben 9kg vi permetterà di lavare in un unico ciclo un quantitativo di capi importante, con la massima delicatezza e con programmi ben specifici, i quali vi saranno consigliati direttamente dalla lavatrice, grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale SmartThinQ di cui gode la LG F4WV409S0E. Con la Smart Diagnosis, inoltre, questo specifico modello può comunicare direttamente con il centro di assistenza in caso di inconvenienti, il che riteniamo sia un aspetto da non sottovalutare, sebbene le lavatrici LG siano tra le più affidabili in commercio. Capite bene, dunque, che la LG F4WV409S0E è una lavatrice all’avanguardia sotto tutti i punti di vista e con uno sconto così grande dovrebbe essere presa in considerazione da tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si apprestino a sostituire il modello attuale.

