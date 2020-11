Le migliori offerte degli XDays del Black November MediaWorld

Grazie al Black Friday, novembre è uno dei migliori mesi dell’anno per fare acquisti e portarsi a casa i prodotti che abbiamo sempre desiderato a prezzi decisamente più ragionevoli rispetto a quelli originali. Sebbene il giorno ufficiale di questo importante evento sia ancora lontano, gli e-commerce quasi sicuramente lanceranno le loro promozioni diverse settimane prima, come è già accaduto con Amazon e ora è arrivato il momento anche di Mediaworld, che ha appena lanciato la nuova iniziativa XDays dedicata a questo mese, valida fino all’8 novembre, con sconti interessanti su tantissimi articoli tecnologici ed elettrodomestici.

Occasione imperdibile quindi per coloro che non intendono aspettare il venerdì nero, dal momento che i prezzi risultano già essere meritevoli di attenzione, come ad esempio per la soundbar Yamaha YAS 209, uno degli ultimi modelli realizzati dal noto brand esperto di audio e che vanta, tra le tante funzionalità, l’integrazione del controllo vocale Alexa. Proposta a 279,99€ invece di 349,00€, è uno dei prezzi più bassi che possiate trovare per questo specifico modello, che dispone di un subwoofer wireless dedicato alle basse frequenze, quindi è il modello ideale per gli amanti di film, serie TV e videogiochi.

Piccola ma dal grande sound, la Yamaha YAS 209 è attualmente una delle migliori soundbar che potete acquistare in questa fascia di prezzo, dal momento che offre un suono perfettamente equilibrato, chiaro e che sa regalare un’esperienza surround grazie ai numerosi driver e al supporto DTS Virtual: X, che vi farà percepire, seppur in maniera virtuale, gli effetti provenienti dall’alto. Parliamo di un dispositivo che può sostituire anche un buon sistema tradizionale senza troppi compromessi, con il vantaggio di occupare molto meno spazio e limitare il disordine, merito anche del subwoofer wireless che, fatta eccezione della presa di corrente, non ha bisogno di ulteriori cavi per funzionare e potrete, per questo motivo, posizionarlo dove vi è più comodo e magari nel punto della stanza in cui le frequenze basse risaltano meglio.

Tante le proposte disponibili in questa iniziativa, alcune delle quali abbiamo riportato in calce, ma suggeriamo comunque di visitare la pagina dedicata per scoprire l’intero catalogo perché contiene veramente offerte degne di nota. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

