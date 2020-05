Le migliori offerte della Star Wars Week su Zavvi

Secondo i fan Star Wars va celebrato tutti i giorni, e da Zavvi li hanno presi quasi in parola visto che, in occasione del recente Star Wars Day, le offerte dedicate ai festeggiamenti del brand si sono trasformati nella Star Wars Week!

Dopo aver festeggiato lo Star Wars Day con la notizie di Taika Waititi alla regia per il prossimo film della saga, oppure con i nuovi contenuti arrivati su Disney+, i fan di Star Wars possono ora dedicarsi all’acquisto folle di numerosi prodotti dedicati al franchise creato da George Lucas, il tutto grazie alle offerte messe in campo da Zavvi! La scelta è molto vasta e si passa dalle numerose magliette esclusive, tra cui quelle a tema The Mandalorian, ai set Lego e le riproduzioni in scala di eroi o veicoli. Come spesso accade, anche questa volta Zavvi ha realizzato due bundle degni di nota: il Bundle Darth Vader ed il Bundle Stormtrooper.

La prima combinazione, per veri amanti del Lato Oscuro, prevede una maglietta a scelta tra le numerose in lista ed una lampada, entrambi brandizzati Darth Vader. Il Bundle Stormtrooper invece è composto da uno specchio a forma del classico casco da Trooper, da uj set di bicchieri con rappresentati i soldati imperiali ed una tazza. Il primo al prezzo di soli 16,90€, mentre il secondo, un po’ più sostanzioso, è venduto al prezzo – comunque molto conveniente – di 34,99€.

Offerte eccezionali che, come intuirete, sono però solo 2 dell’ottima proposta che Zavvi ha messo in piedi per festeggiare il brand di Star Wars. Ecco perché, onde facilitarvi nel rintracciare l’acquisto che più si confà ai vostri gusti ed alle vostre tasche, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori offerte tra le varie disponibili, aggiungendo alla nostra lista di acquisti consigliati anche una seconda lista, tutta dedicata alle offerte divise per categoria. Come sempre, anche in questo caso l’invito è anche quello di accedere alla pagina dedicata alla Star Wars Week di Zavvi, così da poter andare a caccia di tutte, ma proprio tutte le offerte che Zavvi sta dedicando a quell’amatissima “Galassia lontana lontana”. Che lo shopping sia con voi!

