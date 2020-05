Disney+: 7 nuovi avatar di Star Wars per celebrare lo Star Wars Day

Disney+ continua ad omaggiare lo Star Wars Day. In occasione del May the Fourth gli utenti di Disney+ avranno a disposizione 7 nuovi avatar di Star Wars per personalizzare ulteriormente i propri profili.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ ed usufruire di una prova gratuita di sette giorni potete utilizzare questo link.

Con l’aggiunta di questi nuovi avatar la gallery tematica di Star Wars raggiungerà così quota 21 ritratti tra i quali gli utenti potranno scegliere per conferire quel tocco stellare in più, che siate sudditi fedeli dell’Impero Galattico, intrepidi affiliati all’Alleanza Ribelle o tenaci mandaloriani.

I nuovi avatar, tutti ispirati a Star Wars, sono disponibili sulla piattaforma di streaming Disney possono essere selezionati nelle impostazioni di modifica del profilo. I nuovi ritratti disponibili sono:

Darth Maul

Jabba the Hutt

Bo Katan

D-O

Capitano Rex

Porg

Clone Trooper della 332esima compagnia

Questi nuovi avatar inediti si aggiungono a quelli già presenti sulla piattaforma e fanno parte della speciale personalizzazione della piattaforma iniziata venerdì 1° maggio, data in cui sono stati infatti aggiunti una serie di concept art originali realizzati dal leggendario artista Ralph McQuarrie. Queste storiche illustrazioni fanno bella mostra di sé nella parte superiore della schermata iniziale di Disney+.

Nella pagina tematica di Star Wars sarà invece possibile trovare un adattamento dei personaggi raffigurati nel murale commemorativo realizzato da Jason Palmer e altri celebri artisti in occasione della Star Wars Celebration 2019.

Ricordiamo inoltre che in occasione della ricorrenza del 4 maggio sulla piattaforma saranno aggiunti una serie di contenuti dedicati alla saga ambientata “Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana…”; a partire da oggi sarà possibile trovare Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della saga degli Skywalker, la premiere della docuserie di 8 episodi Disney Gallery: The Mandalorian e il finale della pluripremiata serie animata Star Wars: The Clone Wars.