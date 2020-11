Le migliori offerte sulle smart TV per il Cyber Monday 2020

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte Amazon dedicate alla giornate del Cyber Monday (ovvero oggi), è ora il momento di proporvi quella che è, quasi certamente, la tornata di offerte “a tema” più interessante dell’intero lotto, ovvero quella dedicata alle smart TV che, pur con una scelta non proprio vastissima, si stanno affollando tra le pagine di Amazon per questa ultima giornata di prodotti in sconto.

“Non proprio vastissima” perché, in realtà, molti dei prodotti proposti dal portale non godono di sconti sufficienti a giustificare l’acquisto, con alcune smart tv scontate anche solo di 30 euro, che su un totale anche superiore ai 400 euro non rappresentano – a nostro giudizio – quell'”affare imperdibile” che andrebbe colto in giornate come queste. Molto meglio, dunque, concentrarsi su quelle che sono delle offerte degne di questo nome, come è il caso della particolarissima smart TV Samsung LS05T The Sero, il cui design rappresenta una vera e proprio novità nel mondo dell’intrattenimento domestico!

Arrivata sul mercato a metà di quest’anno, la smart TV Samsung The Sero è infatti una TV pensata per offrire un ampio schermo verticale che, all’occorrenza, ruota in posizione orizzontale per offrire una visione più “classica”. Pensata per lavorare a stretto contatto con il vostro smartphone, la Samsung The Sero non richiede che un semplice tocco per permettervi di visualizzare i contenuti da smartphone a schermo, potendo così essere utilizzata per consultare i social guardare video, ascoltare musica o anche per attività di studio e lavoro.

Il tutto avviene istantaneamente e senza grattacapi e l’esperienza di navigazione è fluida e senza compromessi. Equipaggiata con un brillante pannello QLED da 43″, la Samsung The Sero restituisce il 100% di volume di colore con una riproduzione cromatica realistica a prescindere dalla luminosità della scena e grazie al suo particolarissimo design, è pensata per fare da arredamento anche e soprattutto in quelle situazioni in cui una TV tradizionale causerebbe per più di qualche ingombro.

Elegante e con una struttura resistente ma sottile, la The Sero vanta anche altoparlanti da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus, risultando perfetta non solo per i contenuti da smartphone, ma anche per la visione di film in altissima definizione e che supportino l’audio spaziale, oltre che i più moderni giochi su console. In grado di effettuare un upscaling alla qualità 4K di qualsiasi contenuto, offre persino una funzione di luminosità e contrasto adattivi e basati sulla tecnologia “Adaptive Picture”, che rileva i cambiamenti nell’illuminazione ambientale, intervenendo di conseguenza.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto eccezionale il cui prezzo originale sarebbe di ben 1.499,00€ ma che grazie ad Amazon scendono a soli 999,00€, con uno sconto netto di 500 euro, pari al 33% del prezzo originale! Ovviamente la Samsung The Sero non è l’unico prodotto in sconto, motivo per cui vi offriamo una nostra selezione di imperdibili articoli in offerta, ben chiaro che l’invito è anche e soprattutto quello di consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Amazon, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in occasione del Cyber Monday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

