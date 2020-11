Le migliori offerte per il Cyber Monday da Amazon

Alla fine ci siamo: con la giornata di oggi si conclude quella che è stata una lunghissima carrellata di offerte con cui Amazon ha inaugurato la stagione autunnale, accompagnandoci poi sino al recentissimo Black Friday, ed in ultima istanza alla giornata di oggi, ovvero quella del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata alle offerte tecnologiche, e con cui si conclude questa lunga bagarre di offerte online.

La giornata di oggi dunque, è la vostra ultima occasione per fare acquisti a prezzo scontato, specie su Amazon dove, come spesso accade, ai lunghi periodi di offerte seguono poi alcune settimane di calma piatta, occasionalmente ravvivata da qualche sconto che, in ogni caso, difficilmente potrà competere con quelle che sono state le ottime proposte di questo periodo. Tant’è che persino questo Cyber Monday, a ben vedere, risulta un po’ smunto di quelle che sono le tipiche offerte che dovrebbero ravvivare le pagine Amazon sebbene ci sia comunque qualcosa su cui puntare gli occhi, soprattutto in vista dell’ormai prossimo periodo natalizio!

Insomma, se state cercando la vostra ultima occasione per acquistare un dono di Natale a prezzo scontato, questo è decisamente l’ultimo giorno utile per farlo, specie qualora siate interessati ad acquisti tecnologi di vario genere, che spazzino dalle smart TV agli smartwatch, passando – perché no – anche attraverso i numerosi dispositivi Amazon dotati di Alexa, ancora graditissimi per molti, specie considerando la sempre più rampante passione comune per il mondo della domotica.

Le occasioni sono davvero molte, ed anche se i prezzi non possono competere con quelli del recente Black Friday, noi vi suggeriremmo comunque di dare un’occhiata alla proposta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa diverse ottime idee regalo a prezzi molto convenienti ma, attenzione, vi ricordiamo che tali offerte saranno disponibili solo fino alla fine della giornata di oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di approfittare dei prezzi proposti, onde evitare la fine delle scorte o – peggio – un nuovo aumento dei prezzi.

Ovviamente, anche in questa circostanza vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! L’attivazione è immediata e i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Dunque, grazie a questo articolo avrete a disposizione tutte le migliori proposte di Amazon dedicate al Black Friday, ricordandovi – per altro – che seguendo la pagina ufficiale creata per l’iniziativa, potrete tenere d’occhio anche gli sconti da parte di alcuni dei principali store dedicati allo shopping, come eBay, Uniero e tanti altri! Come sempre, vi invitiamo comunque a inserire questo articolo dai preferiti, visto che ci prodigheremo di aggiornarlo con i link diretti per l’acquisto dei prodotti più interessanti (e maggiormente scontati), ma anche dei comodi link relativi agli articoli di categoria a cui potrete far riferimento per i vostri acquisti.

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte Amazon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire per le due più infuocate giornate del Cyber Monday 2020 di Amazon! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che nelle prossime ore si riempirà di sconti e promozioni relativi a questa ultima giornata di sconti prima del Natale. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte del Cyber Monday Amazon

Altre offerte del Cyber Monday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!