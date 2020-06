Le offerte di Gearbest per la festa della Repubblica: smartphone, bici elettriche, monopattini a tanto altro

Da Gearbest sanno bene come festeggiare, ed infatti in occasione di oggi 2 Giugno, Festa della Repubblica, hanno realizzato una serie di offerte su numerose categorie di prodotti, con prezzi scontati da non lasciarsi assolutamente sfuggire! Oltre alla grande promozione sugli smartphone di cui vi avevamo già parlato, sullo store di Gearbest potrete trovare anche molti prodotti in offerta relativi alla mobilità elettrica, stampanti 3D, smartwatch e dispositivi per la protezione individuale e tanti altri prodotti utili in questo momento di ripartenza.

Fra le migliori proposte vogliamo segnalarvi quella che riguarda il monopattino elettrico Mega Motion M5, che potrà esser vostro all’incredibile prezzo di 361,77€ anziché 557,07€! Questo resistente monopattino è in grado di supportare fino a 100kg di carico, è dotato di un sistema frenante che combina un freno magnetico sulla ruota anteriore ed un freno fisico sulla ruota posteriore, in modo da scegliere quale utilizzare in base alle circostanze, e grazie alle luci anteriori e posteriori è possibile utilizzarlo anche in circostanze buie. Uno dei maggiori punti di forza del Mega Motion M5 è senza dubbio l’app e lo schermo LCD che permettono di monitorare in qualsiasi momento informazioni come la distanza percorsa, la velocità e tante altre impostazioni che è possibile impostare direttamente dal telefono. Con il suo design unico e compatto, la piegatura di questo monopattino elettrico è molto semplice e sicura, infatti il Mega Motion M5 è dotato di certificazione di impermeabilità IPX4, che lo rende in grado di resistere anche contro la pioggia. Insomma un monopattino elettrico adatto alla vita quotidiana in città, pieno di carattere, pratico ed elegante!

Oltre al monopattino Mega Motion M5 sono tante le offerte che troverete su Gearbest in occasione della Festa della Repubblica, quindi il nostro invito è come al solito quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da trovare la miglior promozione per le vostre esigenze. Prima di lasciarvi alla consultazione delle varie offerte Gearbest, vogliamo nuovamente invitarvi, se ancora non l’avete fatto, ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le migliori offerte Gearbest

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!