Le storie del mistero di Lyon: la versione Kindle a solo 1,99€!

Fra le tante offerte Kindle del giorno vogliamo segnalarvi l’incredibile promozione riguardante la versione eBook del grande successo “Le storie del mistero di Lyon“, che può essere acquistato a solo 1,99€! Questa è la versione portatile dell’ultima fatica di Ettore Canau, in arte Lyon, noto content creator di successo fra i giovanissimi, che attraverso i vari social come Youtube ed Istagram racconta ed intrattiene i suoi followers con la sua pagina When Gamers Fail, spopolando soprattutto tra i fan di Minecraft.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con la webseries Failcraft, il numero di follower e di visualizzazioni di Lyon è sempre andato ad aumentare così nel tempo sono usciti anche i suoi primi libri dove lo youtuber si raccontava per la gioia dei suoi fan, che hanno potuto scoprire molti altri dettagli della sua vita personale. Stavolta invece il libro prende ispirazione dai suoi ultimi contenuti video e vuole intrattenere il lettore attraverso l’esplorazione delle segrete, dei luoghi pericolosi in compagnia di Lyon, e dei suoi amici Anna e Cico per scoprire chi si nasconde dietro la temibile organizzazione misteriosa che svolge strani esperimenti nei suoi laboratori. Una lettura adatta ai giovani lettori, fan o meno di Lyon, dall’eta consigliata di 12 anni, per permettergli di immedesimarsi con le vicende che normalmente possono vedere solo attraverso lo schermo.

