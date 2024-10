LEGO: il nuovo set del villaggio di Babbo Natale è in preorder!

Se desiderate allestire una scena festosa per il prossimo Natale con un prodotto LEGO a tema, siete fortunati! Un nuovo mattoncino è stato recentemente presentato e attualmente è disponibile per il preordine per gli iscritti al programma Insiders. Per tutti gli altri, i preordini apriranno il 4 ottobre. Nel frattempo, potete dare un'occhiata a questa nuova creazione LEGO, che arricchirà la collezione degli appassionati con un tocco natalizio. Il prezzo è di 99,99€. Inoltre, se effettuate un acquisto di almeno 120€ entro il 14 ottobre, riceverete in omaggio una zucca di Halloween!

L’ufficio postale di Babbo Natale, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO è progettato per coinvolgere tutta la famiglia, rendendo ogni momento di costruzione un’occasione per creare ricordi speciali. Acquistandolo, scoprirete un mondo incantevole in cui gli elfi consegnano la posta in mongolfiera, aggiungendo un tocco di magia alle festività. Tra le varie attività, non manca il divertimento con la pesca sul ghiaccio, un elemento che promette di intrattenere tanto i più piccoli quanto i grandi.

Il set offre anche la possibilità di vedere Babbo Natale mentre controlla la sua lista dei desideri. Inoltre, grazie a un innovativo mattoncino luminoso, premendolo si illumina il bruciatore, dando vita alla scena in modo affascinante. I dettagli curati, come le lettere che scendono a cascata negli scivoli di smistamento, rendono questo set un must-have per ogni appassionato di LEGO e per chiunque desideri portare un po' di spirito natalizio a casa.

Con due set di istruzioni per la costruzione, sia bambini che adulti possono unirsi per costruire insieme. Questa esperienza condivisa non solo favorisce la creatività, ma crea anche un legame tra generazioni. L'ufficio postale di Babbo Natale è quindi l'acquisto ideale per chi ama il Natale e desidera aggiungere un tocco festivo alla propria collezione LEGO, regalando a tutti un'esperienza di costruzione indimenticabile.

