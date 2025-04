LEGO Marvel: il busto di Iron Man e Iron Spider-Man sono in PREORDER!

​I nuovi busti LEGO di Iron Man e Iron Spider-Man sono disponibili in preordine sul sito ufficiale LEGO. Il busto di Iron Man MK4 è ispirato all'armatura indossata nel film "Iron Man 3", è composto da 436 pezzi e sarà disponibile dal 1° giugno a 59,99€. Il busto di Iron Spider-Man, che rappresenta il costume visto in "Avengers: Infinity War", conta 379 pezzi e uscirà il 1° agosto a 59,99€.

Busto LEGO di Iron Man MK4

Il busto di Iron Man MK4 LEGO è un'eccezionale celebrazione di uno dei supereroi più amati del Marvel Cinematic Universe. Con 436 pezzi, il modello replica con precisione l'armatura MK4 indossata da Tony Stark nel film "Iron Man 3" dei Marvel Studios. Dettagli come le due alette regolabili sul retro, i cannoni a spalla retrattili e la testa girevole rendono questo set un vero e proprio pezzo da esposizione. La solida base presenta una targhetta stampata e una minifigure di Iron Man rimovibile. Con una dimensione finale di 17 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 8 cm di profondità, questo busto è l’oggetto ideale per gli appassionati di Marvel, un regalo perfetto per ogni adulto che ama i supereroi e i mattoncini LEGO.

Vedi sul sito LEGO

Busto LEGO di Iron Spider-Man

Il busto di Iron Spider-Man LEGO è un set da collezione pensato per gli appassionati di Marvel e modellismo. Questo incredibile modello costruibile rappresenta Spider-Man nell'armatura di Iron Man, con dettagli autentici come le 2 braccia meccaniche mobili e una testa ruotabile. Il set include anche due basi intercambiabili, una con spazio per una minifigure staccabile di Iron Spider-Man e una senza, per un'esperienza di esposizione personalizzabile. Questo busto, che misura 17 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 11 cm di profondità, farà sicuramente la felicità di chi ama i personaggi Marvel e i set LEGO.

Vedi sul sito LEGO