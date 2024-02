MA CHE BOMBA! La Battaglia Finale di Spider-Man in versione LEGO a soli 90€!

Se amate l'universo cinematografico Marvel e collezionate cimeli dei film, non fatevi scappare questo set LEGO Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man, che riproduce la battaglia di Spider-Man: No Way Home che ha visto protagonisti i tre Peter Parker. Nel set sono presenti anche le minifigure dei tre Spider-Man, Doctor Strange, Electro, Green Goblin, Ned e MJ. Il set è attualmente in offerta su Amazon a soli 90,24€, uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 104,99€.

La Battaglia Finale di Spider-Man - LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Questo set LEGO è perfetto sia per gli appassionati dei mattoncini che per quelli della saga cinematografica, che vogliono un pezzo da esporre che riproduca l'iconica battaglia dell'ultimo film di Spider-Man. Vi assicurerà ore di divertimento mentre lo costruite, per poi esporlo insieme alla vostra collezione di pezzi targati LEGO Marvel.

Il set può essere costruito dai bambini a partire dai 10 anni, quindi è ottimo anche come regalo per gli appassionati LEGO e del Marvel Cinematic Universe che vogliono un pezzo che rappresenti la loro passione per questi due mondi.

Approfittate dell'offerta sul set LEGO "La Battaglia Finale di Spider-Man", che vi permette di acquistarlo a soli 90,24€ grazie a uno sconto del 14% sul prezzo originale di 104,99€. Se volete rivivere una delle scene più iconiche degli ultimi film Marvel, non fatevelo scappare!

Vedi offerta su Amazon