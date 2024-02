Tutti vogliono un Samsung Galaxy S24, ecco perché sono in ritardo

La nuova serie top di gamma di Samsung, composta da Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ha conquistato l'Europa, superando i record di preordini stabiliti dalla precedente, la linea Galaxy S23. Il gigante tecnologico sudcoreano ha registrato un'impennata di interesse da parte dei consumatori, con gli appassionati che si sono accalcati presso i rivenditori per assicurarsi gli ambiti dispositivi.

Nei primi sette giorni di preordini, la serie Galaxy S24 ha registrato una domanda senza precedenti, superando il totale dei preordini ricevuti per la linea Galaxy S23 lo scorso anno. Particolarmente degno di nota è il caso dei Paesi Bassi, dove i preordini sono aumentati di un impressionante 50% rispetto ai Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

L'uscita dei Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra non è stata però priva di difficoltà. L'impennata della domanda ha portato a ritardi nelle consegne, creando fermento tra gli appassionati. Le scorte si starebbero esaurendo rapidamente, spingendo i rivenditori a consigliare ai potenziali acquirenti di tenere d'occhio ogni opportunità di assicurarsi il proprio dispositivo della serie Galaxy S24.

Sebbene Samsung non abbia rivelato le cifre specifiche dei preordini per ciascun modello, si prevede che il Galaxy S24 Ultra stia rubando la scena, come è accaduto con le precedenti edizione della serie flagship. Il modello top di gamma attira costantemente i consumatori disposti a investire in quello che credono il migliore smartphone assoluto, contribuendo in modo significativo al successo complessivo della linea di top di gamma di Samsung.

Il gigante tecnologico sta indubbiamente beneficiando della ripresa globale delle vendite di smartphone negli ultimi mesi. Tuttavia, ci si interroga sulla longevità della popolarità della serie Galaxy S24 e sulla possibilità di eguagliare o superare i traguardi di vendita stabiliti dal Galaxy S10, la quale ha superato i 30 milioni di dispositivi venduti.

Solo il tempo ci dirà se i Galaxy S24, i primi smartphone IA, lasceranno una traccia indelebile nel mercato.