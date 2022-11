Durante il fine settimana in arrivo, dal 19 al 20 novembre 2022, sono in arrivo molte offerte per gli iscritti al programma LEGO VIP: punti (VIP) doppi, set omaggio (GWP – Gift With Purchase), sconti su una selezione di set ottenibili tramite voucher da riscattare tramite il VIP Reward Center.

Punti VIP 2x

Iniziamo con la promozione dei punti VIP 2x, cioè doppi. Valida per qualsiasi acquisto, l’offerta prevede il raddoppio dei punti VIP normalmente ottenibili da qualunque acquisto. Alcune proposte di set che vi consentiranno di guadagnare molti punti VIP.

Set in omaggio (GWP – Gift With Purchase)

Proseguiamo con la lista dei set in omaggio ottenibili a fronte di acquisti con particolari caratteristiche. Nel corso del fine settimana infatti, a fronte dell’acquisto di set selezionati o a fronte di acquisti con importo minimo d’ordine prefissato, gli iscritti al programma LEGO VIP potranno ricevere in omaggio alcuni set esclusivi. Vediamo insieme quali saranno.

Voucher sconto tramite VIP Reward Center

Gli iscritti al programma LEGO VIP potranno riscattare i punti VIP per ottenere voucher sconto su una selezione di set accedendo al VIP Reward Center. La promozione sarà attiva già dal 15 e fino al 20 novembre. I codici saranno riscattabili fino al 28 novembre. I set inclusi nella promozione sono:

Per celebrare l’inizio del weekend del Black Friday/Cyber Monday, LEGO ha presentato oggi il set esclusivo LEGO Icons #10307 Torre Eiffel (ve ne parliamo in questo nostro articolo). Ammirata e amata da poeti, artisti e scrittori, la Torre Eiffel affascina milioni di visitatori ogni anno. E’ ora la volta di appassionati, costruttori e collezionisti di rendere omaggio a questo iconico monumento costruendo lo sbalorditivo modello della Torre Eiffel in mattoncini LEGO alto quasi 1,5 metri e scoprendo i suoi dettagli autentici, le sue geometrie sorprendenti e le particolari tecniche di costruzione, il tutto racchiuso in un progetto coinvolgente da 10.001 pezzi.

LEGO Icons #10307 Torre Eiffel: € 629,99 (con il set LEGO #40579 L’appartamento di Gustave Eiffel in omaggio – salvo esaurimento scorte)