Lenovo IdeaPad: tablet 2-in-1 perfetto per studio e lavoro, in sconto di 128€!

Siete alla ricerca di un ottimo regalo per uno studente o per chi, magari, ha sulla propria lista dei desideri un tablet convertibile che vada bene tanto per lo svago, quanto per il lavoro? Allora occhio a questa news, perché questa è una delle migliori offerte di oggi tra quelle disponibili tra le promozioni natalizie di Amazon!

Sul portale, infatti, potrete acquistare con uno sconto del 37% l’ottimo Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, un tablet 2-in-1, comprensivo di cover con tastiera, che dagli originali 349,00€ è ora in sconto a soli 221,00€! Un autentico affare che, per altro, gode di un tempo di consegna ottimo, che vi permetterà di riceverlo giusto in tempo per Natale, ormai alle porte.

Tra i prodotti più venduti della sua categoria, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è considerato uno dei tablet convertibili 2-in-1 migliori del mercato, almeno per ci che concerne la sua fascia di prezzo. Il che non è poco, specie se si considera che la fascia che va dai 200 ai 400 euro è la più “affollata” del mercato, con un numero francamente impressionante di opzioni di acquisto.

Il merito è anzitutto della sua ottima qualità costruttiva che, in pratica, lo pone una spanna al di sopra della concorrenza! Si parte da un ottimo display touch Full HD da 10,1”, e si passa alla cover dotata di trackpad e tastiera inclusa nel prezzo che, soprattutto a questo prezzo, è praticamente una rarità.

Dal punto di vista tecnico, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook si propone con il sistema operativo Chrome OS, che garantisce a questo tablet davvero delle ottime performance, specie al netto del prezzo, tali da renderlo una scelta sensata sia per ci che concerne l’uso quotidiano, sia quello lavorativo o scolastico. Non solo, infatti, è possibile accedere alla versione desktop di Chrome ed a tutte le web app relative ai servizi Google, ma anche alle applicazioni Android, che potrete scaricare liberamente tramite il servizio Google Play Store, senza dimenticare i programmi Linux, accessibili senza problemi grazie alla macchina virtuale integrata.

Equipaggiato con un processore MediaTek P60T, più che sufficiente per le applicazioni più comuni, come ad esempio Word o Excel, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook dispone anche di 4GB di RAM e di 64GB o 128GB di memoria interna, per altro espandibile grazie all’integrazione con i servizi cloud di Google.

Il risultato è un convertibile 2-in-1 che, di per sé, gode già di un rapporto qualità/prezzo eccezionale e che, grazie ad Amazon, è ora una scelta più che conveniente per chi è alla ricerca di un dispositivo comodo e leggero per lavorare e studiare, sia a casa che in mobilità, o anche solo per chi è alla ricerca di un secondo dispositivo da affiancare, magari, ad un PC casalingo.

Insomma, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è un prodotto davvero niente male che, non a caso, è uno dei punti di riferimento di questo particolarissimo settore del mondo tablet, ed il fatto che sia venduto alla cifra abbordabilissima di circa 220 euro, non fa che renderlo ancora più appetibile per le ultime strenne natalizie del 2021.

