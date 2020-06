L’intera saga di Far Cry è in forte sconto sull’Ubisoft Store!

Buone nuove per tutti gli appassionati dei titoli di Ubisoft: sullo store del celebre publisher transalpino sono infatti attualmente in offerta una pletora di videogiochi a tema Far Cry ad un prezzo decisamente d’eccezione, con numerosi titoli della casa francese che possono quindi ora essere acquistati con forti sconti. A render ancor più allettanti le offerte attualmente in corso sull’Ubisoft Store è poi il fatto che non sono solo i giochi PC ad essere in sconto, ma sono in offerta anche numerosi titoli per PS4 e Xbox One. Un’ottima occasione, insomma, per rimpinguare le nostre librerie videoludiche con degli ottimi titoli a prezzo budget, qualsivoglia sia la nostra piattaforma di gioco.

Come dicevamo poco il fa il grande protagonista di questa settimana di sconti è Far Cry, con praticamente tutti i titoli della celeberrima saga di FPS open-world di Ubisoft che sono attualmente disponibili ad un prezzo d’eccezione sull’Ubisoft Store. Il recente Far Cry 5, ad esempio, è infatti attualmente disponibile a soli 15,00 euro nella sua standard edition, mentre il Season Pass dell’opera è acquistabile a soli 7,50 euro. Ad essere in sconto sull’Ubisoft Store sono praticamente tutti i contenuti dedicati alla saga ad oggi rilasciati, con anche i primissimi capitoli della serie che sono quindi ad oggi acquistabili a prezzo budget.

