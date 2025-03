Logi Work Days: SUPER OFFERTE per rinnovare la tua scrivania!

Rinnovate la vostra scrivania con i Logi Work Days! Fino al 21 marzo, Logitech vi offre 12 giorni di offerte esclusive per migliorare il vostro spazio di lavoro. Partecipate alla divertente Desk Marathon per sbloccare sconti ancora maggiori e, con una spesa di 119€ in accessori per tablet, riceverete un Logitech Crayon in omaggio. Non perdete questa occasione primaverile per aggiornare i vostri strumenti di lavoro con creatività ed efficienza!

Logi Work Days, perché approfittarne?

I Logi Work Days sono perfetti per i professionisti e gli smart worker alla ricerca di un upgrade della propria postazione lavorativa. Questa iniziativa, attiva dal 10 al 21 marzo, offre sconti esclusivi su strumenti Logitech progettati per aumentare produttività e creatività nella routine quotidiana. Se avete bisogno di migliorare l'ergonomia della scrivania o di ottimizzare il flusso di lavoro, queste offerte vi permetteranno di rinnovare completamente il vostro spazio con prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

Particolarmente consigliato agli appassionati di tecnologia e ai creativi che utilizzano tablet, il programma include una promozione speciale: spendendo 119€ in accessori per tablet, riceverete un Logitech Crayon gratuito. Non limitatevi agli sconti standard ma partecipate anche alla Desk Marathon, un gioco divertente che vi darà l'opportunità di sbloccare riduzioni ancora maggiori sui prodotti. Una perfetta occasione per chi desidera investire in strumenti per migliorare l'efficienza lavorativa senza gravare eccessivamente sul vostro budget

