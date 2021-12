Logitech MX Master 3: il miglior mouse wireless al prezzo più basso di sempre!

Non solo regali di Natale in queste ultime settimane del 2021. Pur essendo passato il Black Friday infatti su Amazon si stanno ripresentando tantissime offerte molto interessanti. Una delle migliori è sicuramente quella sul mouse Logitech MX Master 3, probabilmente uno dei migliori mouse wireless ergonomico in commercio, che viene proposto ad uno dei prezzi più bassi di sempre, solo 64,99€!

La linea MX Master di Logitech non ha bisogno di molte presentazioni e già dal suo primo modello, l’MX Performance, si è dimostrato il miglior mouse wireless da ufficio presente sul mercato. Nelle sue iterazioni successive ha mantenuto tutte le promosse raggiungedo l’apice con quest’ultimo modello. MX Master 3 è caratterizzato prima di tutto da un ergonomia avanzata che vi permetterà di lavorare a lungo senza nessun problema o affaticamento. Grazie al nuovo scorrimento MagSpeed sarete in grado di scorrere fino a 1000 righe al secondo rendendo il lavoro più rapido ma anche più preciso grazie al controllo estremo dato dallo scroller di questo mouse.

Il mouse potrà essere collegato fino a 3 dispositivi contemporaneamente, tramite Bluetooth, oppure direttamente ad un dispositivo, tramite il dongle USB Unifying, per una maggiore precisione. Precisione data dal tracciamento Logitech Darkfield che, su qualsiasi superficie, garantisce le massime performance di 4000 dpi. MX Master 3 può essere utilizzato fino a 70 giorni con una ricarica completa (tramite USB-C) e garantisce tre ore di utilizzo con una ricarica rapida di un minuto.

Insomma, se siete alla ricerca del mouse perfetto per lavorare su PC, non lasciatevi sfugirre questa offerta sul migliore che potete acquistare. Potete acquistare il Logitech MX Master 3 su Amazon, in versione nera, a soli 64,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre! Se invece preferite la versione grigia, la trovate a 77,99€, che è invece il prezzo più basso di sempre per questa colorazione.

