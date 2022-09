Se state cercando un dispositivo che vi permetta di conoscere la qualità dell’aria in casa vostra, magari perché siete allergici o sensibili a determinate sostanze nocive, vi invitiamo a dare uno sguardo all’Amazon Smart Air Quality disponibile sullo store ad appena 54,90€ invece di 79,99€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito elettrodomestici e cura della casa per il periodo di settembre ma, tra le tante, abbiamo pensato di menzionarvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un dispositivo di ottima qualità, scontato addirittura del 31%!

Un ribasso particolarmente interessante su un prodotto a marchio Amazon, pensato per scoprire effettivamente la purezza dell’aria nelle vostre stanze e aiutarvi a migliorarla. Poiché si tratta di una dispositivo così utile e disponibile a un prezzo davvero molto conveniente, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che il prezzo è così favorevole!

Amazon Smart Air Quality Monitor vi si occupa di monitorare scrupolosamente i 5 fattori che influenzano l’aria all’interno della vostra casa. L’indicatore luminoso presente sul dispositivo vi dà un’idea della qualità in tempo reale, mentre Alexa vi fornisce tutti i valori nel minimo dettaglio. Vengono osservati attentamente: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e ovviamente anche la temperatura corrente.

I dati registrati dal sensore vengono convertiti in un indice di qualità di facile comprensione, da leggere rapidamente grazie all’app Alexa disponibile per Android e iOS oppure sul vostro dispositivo Amazon più vicino, una volta collegato. In più, potrete anche ottenere consigli su come migliorare il livello di purezza dell’aria, con semplici e rapidi accorgimenti!

