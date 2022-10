Con l’autunno ormai arrivato, si prospettano (qualcuno direbbe: “finalmente”), le giornate più fredde dell’anno, con quel periodo ormai prossimo in cui si sostituirà il pigiama corto con il pile, e le lenzuola con i copripiumini. In vista del freddo tocca quindi essere preparati, e visto che lo spettro delle bollette in rincaro sembra scoraggiare all’uso dei tipici caloriferi, è giusto trovare in rete soluzioni che, al costo di una piccola spesa energetica, possono migliore la qualità della vita.

Un’idea vincente, può essere quella dei classici “scaldasonno”, ovvero quei dispositivi a corrente che, disposti sul materasso, possono riscaldare il letto in pochissimi minuti, disattivandosi automaticamente una volta raggiunta la giusta temperatura.

I più famosi sono quelli prodotti da Imetec, che proprio in queste ore sta scontando uno dei suoi top di gamma, progettati per materassi matrimoniali, al prezzo imperdibile di 150,99€, con uno sconto del 24% rispetto agli originali 199,99€, che non sono affatto pochi!

Nello specifico parliamo dello Scaldasonno Adapto Maxi per letti matrimoniali, in grado di autoregolandosi in base all’esigenze dell’utente e relative impostazioni, così che il letto sia sempre alla giusta temperatura, anche riattivandosi qualora ci sia una perdita di calore data dal movimento notturno.

Si tratta di un dispositivo interessante perché intelligente, e dotato di un software avanzato che, in pochissimi minuti, stabilizza la temperatura del letto anche basandosi sulla temperatura corporea dell’utente, creando le condizioni ideali per per addormentarti e riposare nel migliore dei modi.

Realizzato in tessuto anallergico, lo Scaldasonno Adapto Maxi può essere impostato affinché scaldi il letto già prima di coricarsi, spegnendosi poi automaticamenente per risparmiare energia, senza gravare in modo oneroso sulla bolletta, e costituendo così una valida alternativa ai più classici sistemi di riscaldamento.

Progettato per fungere da vero e proprio coprimaterasso, così che non si muova nel corso della notte, questo prodotto è persino lavabile lavabile in lavatrice a 30°, per una manutenzione semplice ed un letto sempre confortevole, caldo e pulito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l'invito ad approfittare subito dell'offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

