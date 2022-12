Questo Natale, oltre che regali e felicità, vi ha ahimè lasciato anche qualche chilo di troppo? Vi piacerebbe allenarvi ma c’è troppo freddo e le sessioni di tapis roulant vi annoiano a morte? A fare al caso vostro è allora l’ottimo Nintendo Switch Sports, che vi permette di mantenervi in forma anche in questi mesi invernali e di farlo soprattutto divertendovi. A rendere il tutto decisamente più interessante è poi il fatto che Amazon lo propone attualmente a soli 39,90 euro, ossia con ben il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’offerta assolutamente non male, vero?

Nintendo Switch Sports consente infatti di perdere peso e mantenersi in forma divertendosi con ben sei differenti sports, tra cui pallavolo, calcio e bowling. Compresa nella confezione, inoltre, oltre ovviamente al gioco è anche la fascia per la gamba necessaria per il posizionamento del Joy-Con. A soli 39,90 euro, insomma, avrete tutto il necessario per mettervi subito all’opera e smaltire i rimasugli di Natale divertendovi anche in compagnia di amici. Insomma, se possedete Nintendo Switch e volete allenarvi anche in questi mesi si tratta di un’offerta da non sottovalutare assolutamente.

