Mass Effect Legendary Edition: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo essere stata tanto richiesta dai fan per anni e anni, EA e Bioware hanno finalmente deciso qualche settimana fa di svelare al grande pubblico Mass Effect Legendary Edition, la riedizione definitiva dell’apprezzatissima epopea fantascientifica del comandante Shepard. Trilogia che ritorna in pompa magna in un’unica e prestigiosa edizione, che verrà rilasciata sul mercato il prossimo 14 maggio.

Se alla data di lancio manca quindi ancora qualche settimana, è comunque possibile prenotare fin da ora Mass Effect Legendary Edition a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Grazie a Mass Effect Legendary Edition i giocatori potranno rivivere l’amatissima trilogia spaziale nella sua completezza in una versione rimasterizzata e ottimizzata per girare in 4K. Il primissimo episodio della serie presenta inoltre un sistema di puntamento migliorato e tante novità per il controllo della squadra e della visuale, con anche le fasi di esplorazioni con il Mako che sono state fortunatamente ottimizzate.

Non solo miglioramenti tecnici: Mass Effect Legendary Edition contiene al suo interno tutti i tre giochi e oltre 40 contenuti scaricabili, tra cui armi, armature e pacchetti promo, rilasciati nel corso del tempo per i vari episodi della serie. Un pacchetto, insomma, decisamente omnicomprensivo e imperdibile sia per i vecchi appassionati che per tutti coloro che non hanno mai vissuto in prima persona le avventure del comandante Shepard. Il tutto, ovviamente, come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

