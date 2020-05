Mega Sconti e Tasso zero, partono le super offerte di MediaWorld

Sono cominciati oggi i Mega Sconti da Mediaworld! Tante offerte che saranno valide tutta la settimana fino al 31 Maggio su molti prodotti con finanziamenti a tasso zero, ma non finisce qui! La promozione, oltre a valere per lo store online, coinvolge anche i negozi fisici perché oltre a far spedire nel negozio più vicino i nostri acquisti, è possibile usufruire degli sconti anche in sede. Di recente abbiamo parlato molto di Mediaworld, soprattutto per quanto riguarda le promozioni riguardo il nuovo bonus mobilità che per i Samsung Days quasi al termine, e adesso con i Mega Sconti ci sembra doveroso aiutarvi nella selezione dei migliori prodotti in offerta.

Impossibili non notare fra questi le cuffie Bose QuietControl 30, le cuffie wireless con riduzione del rumore, all’esclusivo prezzo di 224,00€ anziché 299,99€. La cancellazione del volume è dovuta al fatto che le Bose QuietControl 30 sono dotate di sistema antirumore a due microfoni, in grado di rendere più nitide le chiamate anche in presenza di rumori ambientali come altre voci o vento. Munite di ottimizzatore in base al volume, queste cuffie offrono prestazioni audio bilanciate a qualsiasi livello di ascolto, in un ambiente silenzioso o in una strada affollata, e grazie al loro design con un’archetto offrono comfort per tutta l’autonomia (circa 10h) data dalla batteria a ioni di litio.

Il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina dei Mega Sconti di Mediaworld e vedere le offerte più consone in base alle vostre necessità, ma per facilitarvi il tutto abbiamo selezionato quelle che reputiamo essere le migliori. Prima di lasciarvi andare a spulciare le varie categorie dei Mega Sconti Mediaworld, infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori Mega Sconti

Tutte le categorie

