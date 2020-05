Samsung Days, sconti straordinari e tasso zero da MediaWorld

Tonano i Samsung Days su MediaWorld e, come ormai saprete, MediaWorld vi darà l’opportunità di acquistare prodotti Samsung ad un prezzo di favore, con sconti che arrivano a decurtare il prezzo originale dei vari articoli anche oltre il 50%, ma solo fino al 25 maggio 2020. Come se non bastasse, il portale vi offre la possibilità di ricevere gli acquisti direttamente a casa, oppure tramite ritiro nel negozio più vicino e con finanziamenti a tasso zero per acquisti superiori a 199€.

Le offerte sono numerose e riguardano i migliori prodotti Samsung che spaziano dalle ben note smart tv alle tante proposte di elettrodomestici. La punta di diamante dell’offerta? Certamente il Galaxy A71, smartphone in grado di dare una nuova dimensione ai contenuti visti in mobilità. La sua innovazione sta infatti nella presenza dell’Infinity-O Display che diminuisce i bordi del dispositivo, riducendo al minimo gli elementi di distrazione quando si osserva lo schermo da 6.7″ Full HD con tecnologia Super AMOLED, ottenendo un’esperienza visiva completamente coinvolgente e senza interruzioni. Il Galaxy A71 è dotato di quattro fotocamere posteriori ( 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP) compresa una macro ed una grandangolare, ed il loro utilizzo ridefinisce i confini della fotografia per smartphone scattando foto nitide e luminose e video dalla resa ottimali, in qualsiasi circostanza. Adesso potrete acquistare il Galaxy A71 all’incredibile prezzo di 369,00€ anziché a 479,00€, un’offerta imperdibile se si cerca una soluzione in grado di combinare potenza e maneggevolezza, in grado di rappresentare in maniera ottimale le meravigliose foto ed i video che realizza.

Di seguito, dunque, vi segnaliamo le principali offerte che riguardano i Samsung Day di MediaWorld, ma vi consigliamo comunque di visitare la pagina dedicata alla promozione in modo da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto prima del termine della promozione fissato per il 25 maggio 2020! Prima di lasciarvi scatenare con gli acquisti, infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

le migliori offerte dei Samsung Days

le categorie dei Samsung Days

