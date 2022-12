Se state cercando un microfono di qualità per registrare video o fare live streaming, vi consigliamo di non farvi scappare assolutamente il ribasso disponibile sul modello HyperX QuadCast S. Su Amazon, infatti, potrete acquistarlo ad appena 94,99€ invece di 179,99€, un prezzo davvero incredibile per un articolo come questo.

Il microfono in questione vi assicura un’illuminazione RGB radiante con effetti dinamici, supporto anti urto e vibrazioni, un fantastico sensore “Tap-to-Mute” con indicatore LED e moltissime altre funzioni pensate per migliorare e semplificare le vostre live drasticamente. Dato che si tratta di un’offerta eccellente, vi invitiamo ad acquistare il prodotto quanto prima possibile e, nel caso ne abbiate bisogno entro Natale, il nostro consiglio è di abbonarvi a Prime per farlo arrivare in appena 24h!

L’HyperX QuadCast S è un microfono USB con condensatore ad elevata qualità, partendo dall’audio fino al design, arricchito dall’illuminazione RGB che aggiunge stile e fascino a qualsiasi stream o setup. Il QuadCast S è un modello all-inclusive, dotato di un filtro integrato in grado di attenuare il fastidioso popping vocale. Inoltre, grazie a un indicatore LED, potrete riconoscere lo stato del microfono a colpo d’occhio decidendo di disattivarlo con un semplice colpetto del dito.

Non meno importante, per avere il maggiore controllo possibile sul dispositivo, la manopola di cui è provvisto permette di regolare rapidamente la sensibilità d’ingresso. Oppure, potrete ottimizzare la configurazione della trasmissione scegliendo tra 4 pattern polari (stereo, omnidirezionale, cardioide, bidirezionale) per dare centralità all’audio che desiderate venga ascoltato.

Ovviamente avrete la possibilità di monitorare l’audio trasmesso dal microfono in tempo reale, tramite il comodo ingresso per cuffie situato nella parte posteriore del prodotto. Il microfono, inoltre, è compatibile con diverse piattaforme per cui potrete registrare audio di elevato livello collegandovi a tutto: PC, PS4, oppure Mac! Non meno importante, avrete modo di sfruttare al meglio la straordinaria illuminazione RGB per impostare effetti dinamici personalizzati tramite l’app HyperX NGENUITY, in modo tale da donare uno stile unico al vostro microfono e catturare l’attenzione di chiunque lo veda.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!