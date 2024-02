Questo mini altoparlante bluetooth IMPAZZA su TikTok: piccolo, potente e costa SOLO 6€!

Se siete soliti utilizzare TikTok vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero gadget che si caratterizzano per essere unici nel loro genere, economici e solitamente esteticamente molto belli. Ebbene, tra quelli che stanno spopolando maggiormente nell'ultimo periodo vi è un mini altoparlante bluetooth talmente piccolo da entrare in una tasca, ma al contempo potente e impermeabile. La sua caratteristica principale, però, è il prezzo, dato che su Amazon costa appena 6,99€!

Mini altoparlante bluetooth bestyks, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mini altoparlante bluetooth, oltre a offrire una qualità del suono piena e bassi potenti grazie al suo driver audio da 3 W e subwoofer passivo, è estremamente versatile e portatile. Con le sue dimensioni contenute e un peso di soli 100g, si rivela, infatti, la scelta ideale per chi ama ascoltare la propria playlist preferita in spiaggia, in campeggio o durante una pedalata, il tutto senza preoccuparsi degli agenti esterni grazie alla sua certificazione IP65, che lo rende impermeabile, antipolvere e resistente agli urti.

Inoltre, ha una batteria che arriva fino a 5 ore di autonomia e si ricarica completamente di sole 2 ore tramite il cavo di ricarica USB incluso nella confezione. È, dunque, perfetto per qualsiasi scampagnata all'aperto o festa improvvisata, per cui non possiamo non consigliarvelo, soprattutto il suo prezzo davvero irrisorio!

