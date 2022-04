I motivi per cambiare gli elettrodomestici della propria casa possono essere diversi, magari perché qualcuno inizia a funzionare peggio di quanto ci ricordassimo o semplicemente vogliamo aggiornarci a con prodotti più efficienti, anche in ottica di risparmio energetico. Qualunque sia la vostra situazione, se state pensando di acquistare una nuova lavatrice, un forno o un frigo, la promozione “Rinnova in Grande!” di Monclick fa proprio al caso vostro, offrendovi sconti oltre il 50% su un’ampia selezione di prodotti!

Gli articoli in offerta sono davvero tantissimi, oltre 100, e comprendono le marche più importanti come LG, Samsung, Miele o Ariston, tra cui troviamo anche elettrodomestici a incasso e piani cottura, per venire incontro a ogni necessità. Questa promozione, valida fino al 25 aprile, è ancora più vantaggiosa se consideriamo che con ogni acquisto riceverete un voucher del valore compreso tra i 20 e i 100€, a seconda del costo dell’elettrodomestico.

Aderire alla promozione “Rinnova in Grande!” è molto semplice, in quanto è sufficiente visionare la pagina dedicata agli articoli in offerta e aggiungere al carrello i prodotti desiderati, disponibili tutti con consegna gratuita e pagamento rateizzabile in 10 0 20 rate a tasso zero. A seconda dell’elettrodomestico acquistato, avrete diritto a un coupon (che riceverete tra il 29 aprile e il 3 maggio) da spendere su tutto il catalogo, il cui valore dipende dal prezzo finale, secondo questa tabella:

20€ per gli elettrodomestici da 199€ a 299,99€

per gli elettrodomestici da 30€ per gli elettrodomestici da 300€ a 499,99€

per gli elettrodomestici da 50€ per gli elettrodomestici da 500€ a 799,99€

per gli elettrodomestici da 100€ per gli elettrodomestici dal prezzo superiore agli 800€

Tra tutti i prodotti in promozione, una delle migliori proposte in quanto a rapporto qualità/prezzo è il frigorifero LG GBB62PZGGN combinato, disponibile con un eccezionale sconto del 57% che vi permetterà di acquistarlo a soli 579,00€, con un risparmio di ben 770€ rispetto al suo originale prezzo di listino!

Questo frigorifero No Frost dalla capacità totale di 384 litri (277 per lo scomparto freschi e 107 per quello dei surgelati) è progettato per mantenere gli alimenti freschi grazie a un preciso controllo della temperatura di raffreddamento, che rimane uniforme 24 ore su 24. Il suo silenzioso compressore Smart Inverter è in grado di ripristinare velocemente le condizioni ideali dopo ogni apertura dello sportello, mantenendo comunque un consumo energetico ridotto.

La promozione “Rinnova in Grande!” è quindi una vera e propria occasione da non perdere per tutti coloro che stanno pensando di sostituire o aggiornare i propri elettrodomestici di casa, che avranno modo di acquistare fino al 25 aprile oltre 100 prodotti di qualità, scontati anche più del 50%. Come tutte le offerte di questo tipo, è valida fino a esaurimento scorte, quindi affrettatevi!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo perfetto per ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!