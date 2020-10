Monitor gaming: le migliori offerte del Prime Day 2020

Continuana il Prime Day, e fra le innumerevoli offerte presenti adesso andiamo ad analizzare i migliori sconti sui monitor da gaming. Su Amazon possiamo trovare una gran varietà di promozioni che riguardano gli schermi adatti ai videogiocatori più esigenti, con sconti che sfiorano il 50%, l’occasione perfetta per migliorare la propria postazione da gioco. Vi ricordiamo che per sfruttare le offerte del Prime Day, dovete essere iscritti al servizio Amazon Prime, i cui primi 30 giorni sono gratuiti.

In questa selezione di offerte, è possibile trovare il monitor AOC Q27G2U scontato a 179,00€. La particolarità di questo monitor è il suo tempo di risposta di appena 1ms e la tecnologia FreeSync di AMD che assicura immagini fluide e perfette in qualsiasi circostanza, oltre a fornire una frequenza di aggiornamento di 144Hz che offre fotogrammi incredibilmente fluidi. Questo monitor offre immagini nitide e di qualità superiore ed è in grado di arrivare alla risoluzione di 2560 x 1440 in formato 16:9. AOC Q27G2U si rivela la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono impostare la visuale a monitor multipli, posizionandoli sia orizzontali che verticali, grazie al bordo stretto ed il design senza cornice che offre una distrazione minima, in modo da creare una postazione gaming definitiva.

Un’altra ottima alternativa è rappresentata da uno degli ultimi arrivati per quanto riguarda i monitor curvi di Samsung. L’Odyssey C27RG50 da 27 pollici può essere acquistato a quasi la metà del suo prezzo di listino, ossia ad appena 249,99€ al posto di 429,00€. Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, questo monitor è in grado di garantire sessioni di gioco e filmati ultra fluidi, senza ritardi nella risposta. Grazie al design curvo sarà possibile immergersi completamente mei contenuti, con un angolo di visione verticale ed orizzontale pari a 178°, con tanto di schermo che si adegua al campo visivo, in modo da non affaticare gli occhi anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Le offerte dedicate ai monitor gaming sono veramente numerose, e riguardano un gran numero di prodotti, per questo rimane più che mai valido il nostro invito a visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello giusto per voi.

Le migliori offerte del Prime Day sui monitor gaming

