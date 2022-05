Se state pensando di acquistare un nuovo monitor per il vostro PC e siete alla ricerca di un modello dedicato principalmente al gaming, allora la promozione che Amazon vi propone sui monitor MSI è proprio quello che fa al caso vostro! Potrete infatti scegliere tra una selezione di articoli scontati fino al 50%!

Che si tratti di monitor classici o curvi, capaci di raggiungere risoluzioni Full HD, QHD o 4K, le proposte sono tutte davvero interessanti, e comprendono modelli che puntano sulla velocità di gioco, capaci di raggiungere frequenze di aggiornamento video fino a 360Hz, così come quelli caratterizzati da un pannello ultra wide, sempre più diffuso e apprezzato da chi desidera una visione ampia e completa. In ogni caso si tratta di offerte a tempo limitato, che vi permetteranno di acquistare monitor di assoluta qualità a prezzi tra i migliori sul mercato.

Tra le offerte di questa selezione vogliamo segnalarvi quella in assoluto più conveniente quanto a sconto, riservata a un prodotto dedicato ai giocatori che pongono l’attenzione principalmente alle prestazioni di gioco piuttosto che alla grandezza dello schermo. Parliamo dell’MSI Oculux NXG253R, un monitor 16:9 Full HD dalle dimensioni di 24.5″, che monta un pannello Rapid IPS in grado di generare immagini HDR Ready dai colori brillanti e con un tempo di risposta di soli 1ms. Oggi potrà essere vostro a soli 499,00€, con uno sconto del 50% sul suo originale prezzo di listino!

Si tratta di un prodotto perfetto per chi si dedica al gioco in modo competitivo, in quanto offre un supporto a frequenze di aggiornamento video fino a 360Hz per ottenere il massimo della velocità possibile nei giochi senza alcuna incertezza, grazie alle tecnologie di controllo della stabilità dell’immagine come l’Nvidia G-Sync e l’innovativo Reflex Latency Analyzer, che monitora il tempo di reazione delle immagini dal momento in cui si invia un comando con il mouse o il controller per offrire il perfetto rapporto tra azione e risultato a schermo.

MSI Oculux NXG253R è pensato per offrire il massimo del confort, potendo essere regolato in altezza, inclinato in direzione dello sguardo, ruotato sull’asse o anche posizionato in verticale, e grazie all’ottimo angolo di visione garantisce ottimi risultati in ogni situazione. Questo monitor dispone inoltre di Mystic Light, una morbida luce ambientale posteriore, personalizzabile nel colore, che aiuta a ridurre lo stress visivo sul giocatore nelle lunghe sessioni.

La promozione che Amazon vi propone su una selezione di monitor gaming di MSI è davvero ricca di articoli in grado di adattarsi a gusti e necessità di tanti giocatori, e in particolare MSI Oculux NXG253R offre un rapporto prezzo/prestazioni davvero eccellente, che farà la gioia di tutti colori che si dedicano al multiplayer competitivo e desiderano sempre il massimo a livello tecnico.

