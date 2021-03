Monopattini e bici elettriche a prezzi folli nelle offerte di Primavera Amazon!

Con le offerte di primavera che hanno preso il sopravvento, gli store stanno dando il loro massimo per cercare di offrire le migliori occasioni possibili. Uno dei portali che sta dominando in queste ore è Amazon, che ha persino messo in atto una promozione che riduce del 30% il prezzo di numerosi prodotti usati, mentre ora si accinge a scontare molteplici monopattini e bici elettriche, con offerte che vi permetteranno di risparmiare oltre il 20%.

La selezione di Amazon comprende i migliori monopattini elettrici come il Segway Ninebot ES2, il cui prezzo subisce un ribasso del 27%, permettendovi di acquistarlo a 399,00€ invece dei soliti 549,00€. L’offerta è molto interessante grazie anche al fatto che il portale ha deciso di scontare quello che è uno dei monopattini elettrici più affidabili e sicuri della categoria, costruito con materiali resistenti e dotato di tutte le accortezze per renderlo il più comodo possibile, tra cui gli ammortizzatori situati su entrambe le ruote, le cui ampie dimensioni vi permetteranno di viaggiare senza sobbalzi anche nelle strade più accidentate.

Il Segway Ninebot ES2 è un monopattino elettrico adatto anche per chi ama percorrere lunghe distanze, dal momento che vanta un’autonomia di 25km e una velocità massima di 25 Km/h. Inoltre, dispone di freni autobloccanti, utili qualora dobbiate frenare bruscamente, ad esempio per evitare un ostacolo improvviso. Grazie ad una comoda app disponibile sia per Android che iOS, potrete cambiare il colore dei LED posti nella parte inferiore del telaio. Insomma, un monopattino elettrico completo e capace di soddisfare i bisogni di coloro che vogliono spostarsi da un luogo all’altro senza ricorrere all’automobile.

Le offerte di Amazon riguardo le soluzioni di mobilità urbana sono numerose, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata in modo che possiate valutare il monopattino o la bici elettrica più adatta alle vostre necessità. Infine, rimane valido il nostro solito suggerimento finale che vi invita ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

