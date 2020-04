MotoGP 20: acquistalo con ben il 54% di sconto su Instant Gaming!

Giusto ieri ha fatto ufficialmente il suo esordio nei vari store MotoGP 20, ossia l’ultimo capitolo della celebre saga dedicata al motomondiale, ma nonostante ciò il titolo che ci permette di immergersi sia nell’aspetto gestionale che in quello più dinamico della competizione è fin da ora disponibile ad un prezzo incredibile nella sua versione digitale su Instant Gaming. MotoGP 20 è infatti ora acquistabile sul noto store a soli 23,19 euro, ossia con ben il 54% di sconto rispetto al prezzo di lancio! Un’offerta decisamente interessante per un’opera appena sbarcata sul mercato.

MotoGP 20, come riporta anche la nostra recensione, è “il miglior titolo della serie ufficiale dedicata al motomondiale. In questo senso, il titolo sviluppato da Milestone è principalmente dedicato a quegli appassionati molto esperti che si appassionano agli aspetti manageriali: la modalità carriera, infatti, con le sue 52 settimane (ovviamente non tutte di gioco) e tante opzioni per gestire gli aspetti più tecnici dei mezzi e lo staff si rivela mastodontica richiedendo un’attenzione particolare. I giocatori più casual avranno a disposizione invece delle modalità veloci come il campionato e le sfide a tempo.” Un’opera quindi poliedrica e, soprattutto, recuperabile ora ad un prezzo interessantissimo.

Nel caso in cui siate interessati a mettere le mani sull’ultimo capitolo della saga ufficiale basata sul motomondiale ad un prezzo scontato il nostro consiglio è quindi quello di fare in fretta: non è infatti chiaro quanto durerà tale offerta e, del resto, ottenere uno sconto di ben il 54% il giorno dopo quello di lancio è già di per se una grandissima cosa. Se volete fare vostro il titolo potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per acquistare MotoGP 20 a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!