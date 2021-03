Motorola Razr 5G a 600€ in meno su Mediaworld

Mentre ci apprestiamo a salutare quello che è stato un mese ricco di offerte, oltre a ricordarvi che queste sono le ultime ore per approfittare delle offerte Amazon di primavera, vogliamo ora dedicarci a quelle che sono le offerte del giorno di Mediaworld che, come sempre, ci sta proponendo un po’ di ottime offerte a tempo limitato, con prezzi bassissimi su alcuni dei migliori articoli tech, a prezzi mai così bassi.

Per l’ultimo giorno del mese, dunque, il portale sembra averci riservato offerte superiore alla norma, sia per quanto concerne la quantità di prodotti disponibili che la scontistica. Una delle più interessanti, è certamente quella relativa al Motorola Razr 5G, uno smartphone che guarda al futuro, proposto a 999,00€ invece di 1.599,00€, che è non solo la cifra più bassa mai proposta da Mediaworld per questo specifico modello, ma anche una delle più basse in assoluto.

Da non confondere con il modello presentato nel 2019, il Motorola Razr 5G è uno smartphone creato per distinguersi e mettere le basi di quello che potrebbe essere il design del futuro. Come saprete, infatti, questo dispositivo si differenzia dalla maggior parte dei modelli disponibili sul mercato per la presenza di un display pieghevole, che lo rende uno smartphone compatto ma capace di offrire, quando aperto, un’ampia visione dei contenuti.

A sorprendere è anche il display interattivo Quick View, sfruttabile quando lo smartphone è chiuso, che vi permetterà di controllare notifiche, effettuare chiamate, scattare foto, ottenere indicazioni e molto altro ancora, senza la necessità di usare lo schermo OLED da 6,2 pollici. Iconico e funzionale, il Motorola Razr 5G compete con gli altri top di gamma anche lato prestazioni, grazie alla presenza dello Snapdragon 765G che, oltre a rendere veloce e scattante lo smartphone, lo rende anche a prova di futuro supportando la rete 5G.

Mediaworld, quindi, vuole concludere il mese di marzo offrendovi occasioni davvero imperdibili, che vi invitiamo a scoprire non solo nella nostra lista personalizzata in calce, ma anche nella pagina ufficiale, dove potrete cercare il prodotto che più adatta alle vostre esigenze. Infine, non dimenticarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

