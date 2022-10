Come ricorderete, in giornata vi avevamo proposto una fantastica offerta a tema gaming, e relativa allo splendido monitor Samsung Odyssey G5, venduto da Amazon con uno sconto stellare! Ebbene, restiamo più o meno in tema, proponendovi ora un altro ottimo acquisto per arricchire la vostra postazione di gioco, passando da un brand di spessore ad un altro, e presentandovi questa ottima offerta a marchio SteelSeries!

Di che si tratta? Semplicemente dello splendido mouse SteelSeries Aerox 3 Onyx, il cui design alveolato lo rende non solo molto particolare, ma anche estremamente leggero tanto che, probabilmente, parliamo di uno dei mouse da gaming più leggeri del mercato, se non il più leggero in assoluto!

Il prezzo, del rest, è ottimo! Parliamo, infatti, di appena 39,99€, con uno sconto del 43% rispetto agli originali 69,99€, ed un risparmio netto di ben 30, ovvero quasi la metà! E credeteci, lo SteelSeries Aerox 3 Onyx vale davvero ogni centesimo, specie se siete alla ricerca di una soluzione comoda, che non gravi, almeno in termini di peso sul carico di muscoli e articolazioni di polso e mano.

la proposta SteelSeries, infatti, pesa appena 59 grammi, risultando leggero e confortevole anche dopo ore ed ore di utilizzo! Di pregio anche il sensore ottico, sviluppato direttamente da SteelSeries, e che vanta 8.500 cpi, 300 ips ed è persino capace di raggiungere fino a 30 G di accelerazione! Un prodotto, in sintesi, veloce e molto preciso, ed anche di ottima qualità costruttiva, vantando un corpo sì leggero, ma estremamente resistente, come si confà ad un prodotto da gaming serio e preciso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto del prodotto, così che possiate accaparrarvelo prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!