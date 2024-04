Questo mouse gaming Logitech è ottimo e costa poco (-37%)

Il mouse gaming Logitech G G502 X garantisce ottime prestazioni di gioco grazie a un sensore potentissimo unito a un design ergonomico e a un set completo di tasti personalizzabili per adattarsi al meglio alle diverse esigenze. Questo modello di fascia premium oggi si trova in super sconto su Amazon a un prezzo di 59,90€, il 37% in meno rispetto al prezzo originale di 94,99€.

Mouse Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Logitech G G502 X è pensato per i gamer che non vogliono scendere a compromessi in termini di precisione, affidabilità e personalizzazione. Grazie alla tecnologia ibrida ottico-meccanica LIGHTFORCE, questo mouse offre un interazione estremamente veloce e precisa, elemento cruciale durante sessioni di gioco intense e competitive. Alla base delle ottime prestazioni del G502 X troviamo il sensore gaming HERO 25K che garantisce una precisione senza precedenti, eliminando lo smoothing, il filtraggio e l'accelerazione.

Perfetto per gli amanti dei comandi personalizzati, il Logitech G G502 X dispone di un pulsante DPI Shift facilmente configurabile per adattarsi a diverse preferenze di impugnatura e stili di gioco. La rotella di scorrimento a doppia modalità rende il passaggio tra scorrimento libero e scorrimento preciso facile e intuitivo.

Il mouse gaming Logitech G G502 X è un modello dedicato ai gamer in ricerca di una periferica di alta qualità, affidabile e con tecnologie all'avanguardia. La sua versatilità, precisione e design ergonomico sono pensati per offrire prestazioni di gioco al top, facendone un modello perfetto per giocatori competitivi che non intendono scendere a compromessi in termini di qualità nel loro setup. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 37% lo pagate solo 59,90€ anziché 94,99€.

