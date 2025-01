Mouse Logitech G402 Hyperion Fury a soli 40€: ogni click è importante!

Siete alla ricerca di un upgrade per le vostre sessioni di gaming? Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury è in offerta su Amazon a soli 39,99€ invece di 52,98€ con uno sconto del 25%. Con caratteristiche come il tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS grazie al suo Fusion Engine, otto pulsanti programmabili per una personalizzazione completa e la possibilità di cambiare istantaneamente il valore DPI, questo mouse da gaming è progettato per migliorare ogni aspetto del vostro gioco. Non perdete l'occasione di migliorare il vostro setup con questo mouse ad alte prestazioni.

Mouse Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury è l'acquisto ideale per i giocatori appassionati che cercano un'esperienza migliorata grazie a prestazioni elevate e personalizzazione avanzata. Con la sua capacità di tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS grazie al Fusion Engine, soddisfa le esigenze di chi richiede reattività e precisione estreme nelle sessioni più intense. Gli otto pulsanti programmabili offrono un'ampia gamma di personalizzazioni, consentendo ai giocatori di adattare il mouse alle loro specifiche esigenze di gameplay, rendendolo perfetto per una varietà di generi. Se vi trovate spesso a cambiare le impostazioni DPI a seconda della situazione di gioco, la possibilità di passare rapidamente tra quattro impostazioni DPI diverse vi permetterà di passare dal targeting preciso al movimento veloce con una facilità senza precedenti.

Al di là delle specifiche tecniche impressionanti, il design confortevole del G402 Hyperion Fury presenta materiali leggeri e impugnature in gomma. Il mouse è stato progettato per adattarsi comodamente alla mano del giocatore, minimizzando l'affaticamento e migliorando l'esperienza di gioco complessiva. La frequenza di aggiornamento di 1 ms assicura che ogni movimento e clic vengano registrati e trasmessi al gioco con la massima rapidità, eliminando i fastidiosi ritardi che potrebbero compromettere le varie performance. Quindi, se siete giocatori che desiderano il massimo controllo e personalizzazione dal vostro hardware di gioco, il mouse Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta una scelta eccellente che combina funzionalità avanzate e comfort superiore per ore senza interruzioni.

Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury si distingue per la sua alta velocità di tracciamento, personalizzazione tramite pulsanti programmabili e la rapidità di risposta, rendendolo ideale per i gamer che cercano un dispositivo performante per migliorare la propria esperienza di gioco. Con un design pensato per il comfort e al prezzo di partenza ridotto da 52,98€ a 39,99€, è una scelta di qualità per gli appassionati di gaming alla ricerca di affidabilità e precisione.

