Need For Speed Hot Pursuit Remastered: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 13 ottobre 2020: per il Prime Day 2020, Need For Speed Hot Pursuit Remastered è disponibile a soli 14.99 in preordine!

Il prossimo 6 novembre sbarcherà su PS4 e Xbox One Need For Speed Hot Pursuit Remastered, versione ottimizzata e migliorata dell’iconico racing game, che ci permetterà di sfrecciare in bellissime super car e sfuggire dalle grinfie della polizia. Una remastered che arriverà qualche giorno dopo, ossia il 13 novembre 2020, anche su Nintendo Switch, consentendo così anche ai possessori della piccola ibrida di casa Nintendo di entrare nel magico mondo delle corse clandestine di Need For Speed Hot Pursuit Remastered. Ancora poco meno di un mese e potremo quindi finalmente mettere le mani sul atteso titolo, ma perchè non ingannare l’attesa prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Stando a quanto dichiarato da EA, Need For Speed Hot Pursuit Remastered proporrà l’esperienza uscita originariamente nel 2010 con un aspetto tecnico e visivo rivisitato, con effetti grafici migliorati per dare il meglio sulle console di attuale generazione. A rendere il tutto più interessante è poi l’inclusione nella remastered di tutti i DLC usciti nel corso del tempo per Need For Speed Hot Pursuit. Insomma, se amate i racing game non ci sono veramente motivi per farsi scappare il preorder al miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!