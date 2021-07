Nike: 25% di extra sconto per i Nike Members grazie a questo codice!

Come ricorderete, giusto qualche giorno fa vi avevamo proposto quella che è una nuova tornata promozionale a marchio Nike che, in occasione dei saldi di fine stagione, vi offriva l’opportunità di acquistare articoli come t-shirt, pantaloncini e scarpe con sconti che possono arrivare persino al 50%, in quella che è, con tutta probabilità, una delle migliori occasioni per fare un po’ di shopping di qualità prima di partire per le vacanze estive.

Ebbene, benché l’offerta di cui sopra sia ancora attiva, vi segnaliamo ora un’altra opportunità che si è palesata sullo store Nike, ma dedicata ai clienti iscritti al programma “Nike Members”, ovvero nulla più che una semplice e gratuita registrazione al portale di e-commerce dell’azienda. Agli iscritti (e solo a loro!) è infatti proposto il vantaggioso codice sconto JULY21, grazie al quale, fino al prossimo 13 luglio, sarà possibile ottenere uno sconto del 25% su di una selezione di prodotti davvero molto vasta che, avendo come principale protagonista le scarpe, offre anche soluzioni quali t-shirt e articoli di abbigliamento sportivo, come leggins, canotte e pantaloncini.

Il bello è che non solo questa promozione è, di per sé, estremamente vantaggiosa, giacché parliamo di articoli a marchio Nike, ovvero un must in termini di qualità, ma anche perché molti dei prodotti che partecipano all’iniziativa sono, di per sé, già scontati, con tagli al prezzo che possono raggiungere anche il 40%! In tale senso i Nike Members, potranno quindi beneficiare anche si soluzioni in sconto 40% + 25% in quello che è un taglio al prezzo che, nel complesso, si faticherebbe a raggiungere anche in grandi occasioni di saldi come, ad esempio, durante il Black Friday.

Ne viene da sé che non solo conviene assolutamente iscriversi al portale Nike diventando un Nike Members (procedura che, lo ripetiamo, è gratuita, e richiederà pochissimi minuti per essere completata), ma conviene anche, e soprattutto, dare un’occhiata a tutto il catalogo di proposte aderenti, specie considerando che, al momento della pubblicazione di questo articolo, la gran parte delle taglie è ancora disponibile su tutti i prodotti, e non dovreste avere problemi nemmeno con le tagli più piccole o più grandi, ovvero quelle che generalmente tendono ad esaurirsi prima.

Per questo, non perdiamo altro tempo e vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata ai prodotti validi per questa promozione, ricordandovi che essi sono, di per sé, già scontati, ma che se vorrete usufruire di un ulteriore abbassamento di prezzo, grazie al succitato codice sconto JULY21, dovrete obbligatoriamente iscrivervi al programma Nike Members, senza il quale il coupon non si attiverà. Allo stesso modo, vi rimandiamo anche alla pagina relativa i termini e le condizioni della promozione, in cui potrete scoprire tutte le modalità di utilizzo del coupon sconto, nonché i termini ultimi per poterne usufruire.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricordati di inserire il codice JULY21 al momento del pagamento per poter usufruire dello sconto extra del 25%. Tale codice non può essere applicato ai non iscritti al portale Nike tramite il sistema Nike Members. L’iscrizione è gratuita.

