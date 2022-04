Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento firmati, a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione attiva sullo store Nike fino al 2 maggio. Il brand vi da la possibilità di ricevere il 25% di sconto sul totale grazie a un coupon apposito, l’unica condizione posta dallo store è acquistare 2 articoli direttamente dalla sezione aderente.

Per sfruttare questa promozione vi basterà accedere al vostro account Nike, o in alternativa crearne uno, per poi copiare e incollare il codice SPRING22 subito prima del checkout. In pochi secondi, vedrete il totale scendere automaticamente. Un vero e proprio affare che va tuttavia colto al volo, fintanto che l’offerta è ancora in corso!

Siamo più che certi che le proposte del brand sapranno come soddisfare i vostri bisogni, poiché i capi a vostra disposizione sono davvero moltissimi e suddivisi in 15 sottocategorie molto specifiche. I prodotti spaziano ampiamente tra capi da uomo, donna e bambino in grado di soddisfare tutte le vostre necessità: partendo dalle scarpe da running, passando per t-shirt e felpe in cotone, fino a pantaloni e accessori di ogni genere.

Potrete sceglierete tra uno stile più sportivo, pensato per supportarvi anche durante gli allenamenti più intensi, fino allo street wear più in tendenza a marchio Nike, Jordan, ACG e molto altro ancora. Vi ricordiamo che fino al 2 maggio, tramite il coupon SPRING22, potrete ricevere il 25% di sconto sul totale!

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni dei tantissimi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di sconti, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Nike dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon SPRING22 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!