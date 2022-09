Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento sportivi o scarpe da ginnastica a un prezzo super vantaggiose, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Nike Outlet presente sullo store ufficiale del famoso brand! Nella categoria dedicata, potrete trovare numerosi articoli da uomo, donna e bambino in sconto addirittura fino al 40%, assolutamente imperdibili!

I capi che aderiscono alle offerte in corso sono tantissime: dalle classiche t-shirt e felpe fino a scarpe da running, scarpe da calcio, blazer e molto altro ancora. Poiché stiamo parlando di promozioni lampo, super valide, vi invitiamo ad accedere al vostro account Nike e portare a termini i vostri acquisti, fintanto che gli sconti sono a vostra disposizione!

Nel caso foste alla ricerca di una felpa pullover con cappuccio, perfetta per l’arrivo dell’autunno, vi proponiamo il modello Nike Sportswear Club Fleece disponibile a 29,97€ invece di 59,99€. Questo capo d’abbigliamento, dal fit piuttosto confortevole ma non oversize, è un vero e proprio must have nell’armadio autunnali e invernale.

La felpa, infatti, combina perfettamente uno stile classico con il morbido fleece. In più, potrete acquistarla in sconto in tutte e 4 le colorazioni: Light Madder Root sui toni di un rosa tenentente al pesca, Hot Curry ovvero un arancio caldo e scuro, Washed Tea per gli amanti del turchese vibrante e Limestone per chi cerca un capo neutro sui toni del beige.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Nike che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!