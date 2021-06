Nintendo Switch Lite ad un super prezzo su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali online con la nuova proposta giornaliera de “Gli imperdibili” di eBay che, grazie alle molteplici categorie disponibili, è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti come console da gioco, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una ragguardevole percentuale!

Tante le proposte ma, tra le varie, spicca quella relativa a Nintendo Switch Lite, che può esser acquistata a 179,99€, grazie ad uno sconto di ben 79,99€ dal prezzo consigliato dal produttore, e trattandosi di una console di gioco che vanta le medesime prestazioni della sorella maggiore Nintendo l’offerta diventa conveniente.

Nintendo Switch Lite rappresenta il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono giocare alle esclusive di Nintendo ad un prezzo basso. Rispetto alla sua edizione classica, questa console non può collegarsi al televisore, essendo pensata esclusivamente per videogiocare in mobilità. Inoltre, non è possibile scollegare i Joy-Con, ed è dunque necessario acquistare un secondo paio di pad oppure un controller dedicato per poter giocare in multigiocatore locale.

Oltre a queste piccole limitazioni, Nintendo Switch Lite permette di accedere ad un catalogo quasi infinito di giochi, ed è dunque la scelta ideale per giocare a titoli eccezionali come Animal Crossing: New Horizons, Mario+Rabbids Kingdom Battle e Super Mario 3D All Stars.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione di prodotti e ai vostri acquisti, vi consigliamo ugualmente di consultare la pagina della promozione, per avere una panoramica generale su tutte le offerte disponibili.

