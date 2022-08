Come saprete, una spiacevole notizia ha colpito, in mattinata, il mondo console. Sony ha infatti annunciato che la sua PlayStation 5, per altro ancora ambitissima poiché ancora introvabile, subirà un rincaro definitivo, che ne aumenterà il prezzo su diversi mercati, tra cui quello europeo.

Una notizia spiacevole, causata dall’aumento generale dei prezzi e dall’inflazione e che, molto probabilmente, scoraggerà quanti ancora non hanno ancora acquistato la console. Una soluzione, ovviamente, non c’è, ma sono disponibili delle alternative, a nostro giudizio molto valide.

L’esempio del giorno è questa ottima offerta che eBay sta riservando alla splendida Nintendo Switch OLED che, a quanto pare, è ormai si è definitivamente allontanata dai problemi relativi al continuo shortage di componenti causato dal COVID, tornando disponibile un po’ ovunque.

Il bello è che questa splendida console Nintendo, oggi non solo è acquistabile, ma su eBay è addirittura in sconto al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 319,99€, contro gli originali 349,99€ richiesti per l’acquisto!

Un prezzo ottimo, per una console che, come saprete, non solo dà il suo meglio quando connessa alla TV, ma che può anche essere giocata in versione portatile, oggi ancor più appagante grazie allo splendido schermo OLED che Nintendo ha inserito in questa versione aggiornata.

Una console che, a nostro giudizio, ha perfettamente senso acquistare, anche al netto della generosa differenza con gli hardware delle attuali ammiraglie Sony e Microsoft. Nintendo Switch, infatti, è una console che fa storia a sé, non solo per l’hardware, ma anche per lo straordinario comparto di esclusive messo in piedi da Nintendo, che vanta titoli davvero pregevoli.

Insomma, una console davvero ottima, oggi per altro aggraziata dalla bellezza di uno schermo OLED da 7″ brillante e nitido e che, già da solo, varrebbe l’acquisto della console! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’acquisto, ricordandovi che è impossibile risalire alla quantità di scorte disponibili che, pertanto, potrebbero esaurirsi prima del previsto!

