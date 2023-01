Come saprete, Nintendo Switch ha recentemente raggiunto un altro incredibile traguardo, superando, nel tempo, quelle che sono state le incredibili vendite di uno storico best seller dell’azienda, ovvero l’iconico Game Boy!

Ebbene, se non siete ancora entrati nel mondo di Nintendo Switch, per altro costellato di titoli davvero bellissimi, e volete entrare direttamente dalla porta principale, allora vi segnaliamo che su eBay è attualmente disponibile quello che è il modello top di gamma della console Nintendo, ovvero Switch OLED, in sconto a quello che è il prezzo più basso mai visto dai tempi dell’ultimo Black Friday!

Il prezzo proposto? Appena 309,00€, contro gli originali 349,99€ richiesti per l’acquisto, in quella che è l’offerta attualmente più vantaggiosa del mercato, anche a confronto con store come Amazon!

E fidatevi di noi: anche se l’hardware di Nintendo Switch non può competere, dal punto di vista delle mere performance tecniche, con quello delle più moderne console Sony e Microsoft, oggi come oggi ha assolutamente senso pensare di acquistare una console Nintendo Switch, visto che parliamo di una console versatile, divertente, ed in grado di offrire una splendida esperienza di gioco sia connessa alla TV che in modalità portatile.

Se poi parliamo del modello OLED, parliamo di quello che è il modello più recente e affascinante di Switch. Arrivato sul mercato solo da un paio d’anni, con performance identiche alla console originale, ma con un form factor un po’ più grande, ma soprattutto con un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione.

compatibile con qualsiasi gioco Switch uscito fino ad oggi, e garantisce un’esperienza di gioco fluida e appagante, specie perché, come sapete, Nintendo Switch può essere usata sia in connessione con la propria TV, sia da sola, in versione “portatile”.

Parliamo, in sintesi, di una console bella, divertente, versatile, e dotata di un parco titoli eccelso che vanta all’attivo moltissimi giochi che possono fregiarsi dell’acclamazione sia del pubblico che della critica, con esperienze ludiche adatte ad ogni tipo di giocatore, dai più piccoli ai più smaliziati.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare alle origini o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

