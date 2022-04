Aggiornamento 28 aprile: manca pochissimo al lancio di Nintendo Switch Sports, prenotalo ora!

Il prossimo 29 aprile tutti i possessori di Nintendo Switch potranno immergersi in un gioco che fonda

le proprie radici in uno dei titoli più giocati da sempre, ossia quel Wii Sports che ha riempito i pomeriggi di tanti di noi. Nintendo Switch Sports, infatti, riprende tale eredita e la porta sulla piccola ibrida di casa Nintendo, per un esordio che è già stato messo nel mirino da molti appassionati, che possono fin da ora accaparrarsi il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In Nintendo Switch Sports, che è ovviamente un’esclusiva dell’ultima console di casa Nintendo, è possibile cimentarsi in ben sei differenti sport, tra cui pallavolo, calcio e bowling, oltre che chanbara, tennis e badminton. Il tutto sfruttando i controlli anche la fascia da gamba per il joy-con, inclusa nella confezione e in grado di aumentare ancor di più l’immedesimazione del giocatore. Un titolo, insomma, che ben val la pena assicurarsi a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

A rendere il tutto più interessante è poi un particolare bundle di Amazon, che a un prezzo imperdibile propone in aggiunta al gioco con la fascia da gamba incluso nel prezzo anche un abbonamento di 90 giorni al Nintendo Switch Online. Non male come offerta, vero? Se preferite invece altri store, potete trovare le migliori offerte per acquistare Nintendo Switch Sports seguendo comodamente i link qui sotto.

