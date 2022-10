Se state cercando uno smartphone top di gamma vi consigliamo di dare uno sguardo all’iPhone 13 da 128GB, disponibile su eBay a un prezzo super vantaggioso! Per il momento, potrete portare a casa tutte e 4 le colorazioni al costo di soli 769,90€. Una promozione davvero irripetibile per questo smartphone a marchio Apple, predecessore dell’ultimo modello uscito recentemente!

L’iPhone 13 è un’ottima scelta se state pensando di acquistare un modello valido ma ad un prezzo conveniente. Ha un ottimo display Super Retina XDR da 6,1″ e un sistema a doppia fotocamera da 12MP per foto e video mozzafiato. Proprio per questo motivo, trattandosi di un smartphone così interessante e disponibile a un costo davvero scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

L’iPhone 13 è dotato del chip A15 per prestazioni fluide e super veloci su qualsiasi app o mentre state navigando sul web. Inoltre è provvisto dell’ottimo display OLED Super Retina XDR, del 28% più brillante rispetto al modello precedente, con una luminosità fino a 800 nit, perfetta per leggere i messaggi anche sotto al sole mentre siete per strada.

Non meno importante, Apple ha riprogettato completamente l’architettura dello smartphone, ruotando gli obiettivi di 45 gradi per fare spazio al sistema a doppia fotocamera più evoluto e con il sensore più grande rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo ultra‑grandangolo, infatti, è perfetto per mettere in luce più dettagli nelle zone buie delle vostre foto, in quanto è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto agli iPhone di generazioni passate.

Se amate creare contenuti di ottima qualità, inoltre, potrete utilizzare la fantastica modalità Cinema per filmare video HDR con Dolby Vision. In questo modo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico grazie al “rack focus” quasi come se giraste con una macchina da presa, il che vi consente di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro facilmente e con risultati super professionali! Dunque, si tratta del modello ideale per chi ha bisogno di uno smartphone dalle performance professionali, sia per editing foto e video, sia per la gestione di file.

