Se siete soliti recarvi all’estero e vi siete resi conto che alcuni contenuti delle piattaforme streaming non sono disponibili in Italia, e volete quindi accedere anche a quest’ultimi una volta rientrati, dovreste usare una VPN. Tra le migliori vi è senza dubbio NordVPN, solo per oggi in offerta con uno sconto del 68% sull’abbonamento biennale e con i primi 3 mesi in omaggio.

Un proposta decisamente interessante, visto che due anni di NordVPN ammonterebbero a oltre 400€, spesa che si riduce a soli 134,73€, suddivisi in 4,99€ al mese, in caso di iscrizione al servizio entro la fine della giornata odierna. I vantaggi di sottoscrivere un abbonamento a una VPN sono tanti, in particolar modo se ci si affida a una delle migliori soluzioni disponibili sulla piazza, come lo è NordVPN.

Dalla possibilità di accedere a qualsiasi contenuto in lingua originale fino all’usare le connessioni Wi-Fi pubbliche in sicurezza, senza dimenticare l’impedimento del tracciamento degli ISP (le società che vi danno accesso a internet) e la possibilità di arginare la censura. Un aspetto forse ancora più importante nell’utilizzare una VPN è la possibilità di evitare la discriminazione dei prezzi, soprattutto per quanto concerne viaggi e vacanze. I prezzi di quest’ultime, infatti, dipendono molto dal luogo in cui si prenotano, pertanto con una VPN potreste trovare la vostra vacanza preferita a un prezzo molto più vantaggioso.

Tutto questo lo si potrà fare con NordVPN, sempre in totale sicurezza grazie alla protezione anti-malware. Vi segnaliamo poi che la formula “completa” di NordVPN, ossia quella coinvolta in questa occasione, include anche una serie di funzioni aggiuntive, come il gestore delle password e 1TB di spazio di archiviazione in cloud, rigorosamente crittografato. Non siete contenti di tutto questo? Potrete pur sempre ricorrere alla garanzia di rimborso di 30 giorni, non perdendo neanche un euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’iscrizione al servizio, così che possiate abbonarvi a un prezzo irrisorio.

